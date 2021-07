Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Praga (VNA)- El Comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en coordinación con el Departamento General de Aduanas de la República Checa (DAC), efectuó hoy aquí un seminario en línea para presentar las ventajas de los portales electrónicos de la entidad checa en pos de impulsar la cooperación comercial bilateral.

Al intervenir en el coloquio, Tomáš Kocourek, especialista en despacho de aduanas del DAC, presentó en detalle los procedimientos aduaneros para la exportación, importación y transbordo de mercancías en la República Checa.

En particular, apuntó que las empresas extranjeras dotadas de buen historial de operaciones puedan disfrutar de la simplificación de los procedimientos aduaneros en el país europeo, con la aprobación del despacho de aduanas electrónico en unos 30 minutos.

De acuerdo con Kocourek, solo alrededor del dos por ciento de los casos de despacho de aduanas se procesan de la forma tradicional, mientras que el resto se realiza a través de los portales electrónicos.

En el encuentro, Nguyen Thi Hong Thuy, consejera comercial de la Embajada vietnamita en Praga, destacó que el seminario ayudó a crear canales de información y cooperación en el ámbito aduanero, con el fin de simplificar los procedimientos y facilitar el intercambio de mercancías entre la ASEAN y la República Checa.

Reveló también que Vietnam se ubica en el segundo lugar en el Sudeste Asiático, después de Malasia, en términos de volumen de intercambio comercial con la República Checa.

Destacó que el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), en vigor a partir del año pasado, aporta importantes beneficios a Hanoi y el bloque comunitario, incluida la República Checa, uno de los primeros países en ratificarlo.

Añadió además que el pacto crea oportunidades para que las empresas checas exporten bienes de sus áreas de gran potencial, tales como la industria textil, producción del vidrio, automóviles, ingenierías mecánica y electrónica, y química.

Por otra parte, señaló los esfuerzos de Vietnam para cumplir con los compromisos sobre el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, los derechos de los trabajadores y los consumidores, y en particular, resaltó las labores incesantes del Gobierno del país indochino para prevenir la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada, a fin de solicitar el levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea.

Por último, abogó por una mayor cooperación entre la ASEAN y República Checa, en particular, y la Unión Europea, en general, dado que la ASEAN es actualmente el tercer mayor socio comercial del llamado Viejo Continente./.