Foto de ilustración (Fuente: Vietnamplus)

Jakarta, 12 may (VNA) Bancos y empresas financieras de Indonesia realizaron hasta el 10 de mayo la reestructuración de la deuda a 3,88 millones de clientes por un valor de 22 mil 400 millones de dólares, debido a los efectos de la epidemia de COVID -19.El presidente de la Agencia de Servicios Financieros de Indonesia (OJK), Wimboh Santoso, informó que la mayoría de los clientes son micro, pequeñas y medianas empresas (3,42 millones), que ocupan un monto de 11 mil 140 millones de dólares.Además, 743 mil 785 usuarios se encuentran en el proceso de supervisión al respecto. Se trata de un modelo de servicio favorable a los clientes, en el cual, establecen nuevas condiciones en el aplazamiento de cobro de deudas originales y el pago de los intereses durante seis meses.Según Santoso, el lanzamiento de las políticas de modificación de los préstamos no provocará presiones al índice de morosidad, por lo cual los banco s y empresas en el sector financiero no necesitan hacer provisiones, permitiéndoles también ampliar los servicios de suministro de créditos a los cliente s.Con anterioridad, el Gobierno de Indonesia decidió posponer el cobro de las deudas principales y respaldar las tasas de interés crediticio durante seis meses a partir de abril de 2020./.