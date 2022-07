Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El Ministerio de Transporte de Vietnam instó a los Comités Populares de las provincias y ciudades a cumplir la instrucción del Primer Ministro sobre el cobro electrónico de peajes (ETC), que se prevé implementar a partir de 1 de agosto venidero.Se trata de un requisito aplicado según las orientaciones de la Asamblea Nacional y el Primer Ministro con el objetivo de aumentar la eficiencia, transparencia y modernización de los servicios al respecto.Para implementar con éxito el ETC a partir de la fecha mencionada a lo largo del país, la cartera urgió a los Comités Populares de las provincias y ciudades, en coordinación con la Dirección General de Carreteras Terrestres de Vietnam, elaborar planes para garantizar el orden, seguridad e interconexión, con el fin de mantener solamente un carril de peaje mixto en cada dirección en las estaciones de cobro.Al mismo tiempo, enfatizó en la necesidad de desplegar el ETC en todas las autopistas administradas por cada localidad según la dirección del jefe del Gobierno de Vietnam También propuso movilizar a los funcionarios y trabajadores implementar el sellado de las tarjetas ETC para sus medios del transporte antes del día 31 del presente mes, así como orientar a las agencias de prensa a exhortar a los propietarios de los vehículos automóviles en cada localidad a cumplir esa tarea.Además, exigió a los proveedores de servicios ampliar los lugares y formas de sellado de las tarjetas ETC en aras de crear condiciones favorables a los propietarios de autos, con vistas a alcanzar hasta el 90 por ciento de número total de los coches que cumplen ese requisito.Con anterioridad, a partir de 1 de junio pasado, el Ministerio de Transporte ha aplicado con éxito ese servicio en la autopista Hanoi-Hai Phong en el Norte de Vietnam./.