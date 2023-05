Ca Mau, Vietnam (VNA) En los últimos años, la guardia fronteriza de la provincia survietnamita de Ca Mau se ha coordinado con las autoridades locales para fortalecer la gestión y la vigilancia de los barcos pesqueros, como contribución a los esfuerzos para levantar la advertencia de “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) al sector pesquero nacional.Las autoridades de esta provincia sureña están tomando medidas drásticas para combatir las violaciones de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( INDNR ), con el fin de poner fin a las infracciones de aguas extranjeras por parte de los barcos pesqueros locales.Desde principios de este año hasta la fecha, la guardia fronteriza de Ca Mau han organizado numerosas campañas de sensibilización sobre leyes y reglamentos contra la pesca INDNR. Por lo tanto, los pescadores de Ca Mau se han comprometido a no entrar en aguas extranjeras.Ca Mau cuenta actualmente con cerca de cinco mil embarcaciones pesqueras en operación, de las cuales más de mil 500 necesitan ser dotadas de equipos de vigilancia. A la fecha, todos han completado la instalación de este equipo.Según el coronel Phung Duc Hung, jefe del Comando de la Guardia Fronteriza de Ca Mau, se establecieron un centro de operaciones de monitoreo de embarcaciones pesqueras para supervisar directamente el pro ce so de control, registro y verificación de personas y embarcaciones pesqueras que ingresan y salen de la zona fronteriza marítima en los puestos fronterizos.Específicamente, la fuerza inspeccionó la implementación de las normas contra la pesca ilegal para los dueños y capitanes de barcos que operan en esteros y arroyos.Con anterioridad, el Gobierno de Vietnam emitió el Plan de acción IUU, como parte de los preparativos para trabajar con la cuarta delegación de inspección de la Comisión Europea (CE).El Plan tiene como objetivo implementar de manera sincrónica, eficaz y eficiente las disposiciones legales en materia pesquera; superar las deficiencias y limitaciones recomendadas por la CE contra la IUU, y levantar la advertencia de “Tarjeta Amarilla” en este año./.