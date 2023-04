Un rincón del centro de la antigua ciudad de Hoi An . (Foto:VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- Una canción famosa recomienda que “Quien pase por la antigua ciudad de Hoi An visite Phuc Kien para comer cao lau”, verso que muestra el prestigio de un plato especial para los pobladores de la ciudad de Hoi An, de la provincia de Quang Nam.Cuando se habla de la cocina de Hoi An, seguro se menciona de inmediato al cao lau. El plato cuesta solo alrededor de 30-35 000 dongs, menos de dos dólares, pero contiene el alma y el amor de la gente de la localidad. Un tazón incluye fideos dorados crujientes, tiernas rodajas de cerdo a la parrilla, chicharrones, fragantes vegetales verdes, papel de arroz a la parrilla y una salsa cremosa. La mezcla crea un sabor fresco y muy atractivo.Según los nativos de la ciudad, el preparado apareció alrededor del siglo XVII, cuando el puerto de Hoi An era muy activo y barcos mercantes de países occidentales y orientales, incluidos Japón y China, entraban y salían continuamente en un ambiente comercial bullicioso.El origen del cao lau es desconocido, algunos piensan que viene de China porque contiene xa xiu (rodajas de cerdo a la parrilla), otros que procede de Japón por el tipo de fideos utilizado, similares a los Udon de ese país. Lo cierto es que esas explicaciones no son satisfactorias, pues tales naciones no tienen nada parecido al cao lau. Quizás sea un plato único del pueblo de Hoi An, preparado sobre la base de la interacción de diferentes culturas culinarias.Al nombre también se le atribuye un origen interesante. Los restaurantes de esta especialidad suelen estar ubicados junto al río y tienen pisos altos; los clientes podían sentarse en la planta superior para disfrutar del entorno y ver los barcos que entraban y salían; de ahí viene “ cao lau ”, que se traduce literalmente como “piso alto”.Durante cientos de años, el cao lau se ha convertido en una oferta indispensable para los turistas que visitan Hoi An.Si tiene la oportunidad de ir a la vieja urbe, encontrará fácilmente este famoso plato en todas partes, desde las aceras populares hasta los restaurantes de lujo./.