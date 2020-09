Hanoi (VNA)- La mayoría de los condenados en el caso de la comuna de Dong Tam, distrito de My Duc, Hanoi, aceptaron los veredictos, expresaron su arrepentimiento y pidieron perdón a la familias de los tres agentes oficiales fallecidos, al atribuir sus delitos al conocimiento limitado de las leyes y el seguimiento con ofuscación a las incitaciones.

Caso de Dong Tam en Vietnam: la justicia se cumple, la conciencia se despierta (Fuente: VNA)

Durante el proceso de enjuiciamiento del caso de "asesinato" y "actuar contra agentes del orden" que acaeció en Dong Tam, casi todos los acusados estaban claramente conscientes de sus delitos irrefutables y admitieron la futilidad de defenderse y de la investigación complementaria.



Por otro lado, se comprometieron a convertirse en buenos ciudadanos y no violar nunca más las leyes del Estado.



De acuerdo con sus últimas palabras ante el Tribunal, Bui Thi Duc, una de los acusados, admitió sus delitos y pidió a los abogados dejar de defenderle y se comprometió a no transgredir nunca más las leyes,



A su vez, el imputado Le Dinh Quan confesó que fue inducido y manifestó la esperanza de que el juzgado mitigue su sanción.



Mientras, Nguyen Thi Bet, Mai Thi Phan, Nguyen Van Tuyen, Bui Van Nen, entre otros, también atribuyeron sus faltas al conocimiento limitado de las leyes.



Con anterioridad, al cierre del juicio de primera instancia emprendida el pasado día 7 de septiembre, el Tribunal Popular de Hanoi condenó a Le Dinh Cong y Le Dinh Chuc a pena de muerte; mientras Le Dinh Doanh fue sentenciado a cadena perpetua y Bui Viet Hieu, Nguyen Quoc Tien y Nguyen Van Tuyen recibieron sanciones de entre 12 y 13 años de prisión por el delito de "asesinato", según el Código Penal de 2015.



Le Dinh Cong, Bui Viet Hieu, Nguyen Van Tuyen, Le Dinh Doanh, Le Dinh Chuc y Nguyen Quoc Tien fueron los autores intelectuales y también participaron activamente en las agresiones contra los agentes del orden.



Entre ellos, Le Dinh Cong realizó con frecuencia delitos como incitar acciones contra las autoridades y anunciar en redes sociales planes de asesinato a la policía. Además de realizar los preparativos y dirigir a otros acusados a ejecutarlos, Dinh Cong participó directamente en los ataques y fue uno de los culpables de la caída de los oficiales.



En términos similares, las acciones de Le Dinh Chuc, hermano de Dinh Cong, son causas directas del fallecimiento de las víctimas y muestran el gamberrismo, la crueldad y la inhumanidad, por lo cual el tribunal le imputó la máxima sanción para garantizar el rigor de la ley y prevenir acontecimientos similares en el futuro.



Le Dinh Doanh, hijo de Dinh Cong, quien fue procesado en 2006, 2010 y 2014 por los delitos de "robo de propiedades", "posesión ilegal de drogas", "robo de propiedades y consumo de bienes adquiridos indebidamente ", participó directamente en el asalto a las víctimas, pero se mostró pesaroso durante la investigación y el juicio. Por eso, la corte decidió sentenciarle a cadena perpetua.



Durante el proceso de enjuiciamiento, representantes de la Fiscalía tuvieron en cuenta la indulgencia del Estado y decidieron cambiar el delito de "asesinato" a "actuar contra agentes del orden" a 19 acusados, quienes admitieron su conocimiento limitado de las leyes, siguieron de forma obnubilada a Le Dinh Kinh, confesaron con sinceridad sus delitos y realmente no fueron sujetos que participaron directamente en el asesinato de los tres oficiales.



El Juzgado aceptó la propuesta de la Fiscalía y, según la decisión del Tribunal, 14 de ese grupo recibieron pena sin reclusión, el doble en comparación con la solicitud inicial de la Fiscalía de siete acusados.



Tras la emisión de las sentencias, Pham Cong Lam, padre del mártir Pham Cong Huy- quien falleció en el cumplimiento del deber-, se mostró de acuerdo con la indulgencia del juzgado, gracias a la cual los acusados tendrán la oportunidad de rehacer su vida y convertirse en buenos ciudadanos.



En tanto, al considerar las sanciones para el grupo de seis acusados de "asesinato", el juzgado también prestó atención a los factores para aplicar la clemencia, gracias a lo cual, Bui Viet Hien, quien no participó directamente en el asesinato de los policías y tenía ya 70 años cuando acometió su delito; Nguyen Van Tuyen, que es un minusválido y confesó con sinceridad sus violaciones; y Nguyen Quoc Tien, quien tampoco se incorporó directamente al asesinato, recibieron penas menos severas en comparación con la propuesta de la Fiscalía.

De acuerdo con el acta de acusación dado a conocer durante el juicio de primera instancia, todo el terreno del aeródromo Mieu Mon se dedica a fines de defensa, y las unidades militares establecieron mapas para la gestión de ese aeropuerto con 16 hitos marcadores.

La fuerza aérea y antiaérea se responsabiliza de la gestión de 236,7 hectáreas de ese terreno, en las comunas de My Luong, Tran Phu y Dong Lac (distrito de Truong My) y la de Dong Tam (My Duc). De esa porción, corresponden a Dong Tam 64,66 hectáreas, cuya mayoría (47,63 hectáreas) se encontraba bajo de la gestión de la Cooperativa Dong Tam.

El 27 de marzo de 2015, el Estado Mayor General del Ministerio de Defensa emitió la decisión 551/QD-TM sobre la retirada de las 50,03 hectáreas de Mieu Mon, bajo la administración de la fuerza aérea-antiaérea, para el despliegue de proyectos de fines de defensa; y 32,57 hectáreas de ese terreno retirado se encuentra dentro de la demarcación administrativa de Dong Tam.

El 24 de marzo de 2016, la fuerza aérea-antiaérea transfirió al Grupo de Telecomunicaciones Viettel el usufructo de esa porción para la implementación de proyecto con fines de defensa.

Sin embargo, desde 2013, algunos sujetos en la comuna de Dong Tam establecieron el llamado “grupo de consenso”, cuyo cabecillas son Le Dinh Kinh (nacido en 1936), su hijo Le Dinh Cong, y Bui Viet Hieu.

Con la intención de apropiarse indebidamente del terreno en el campo Senh, bajo la gestión del Ministerio de Defensa, esos sujetos incitaron a los pobladores a realizar pleitos relativos. Dinh Kinh, que era exsecretario del Comité del Partido Comunista en Dong Tam, y Viet Hieu, exjefe de la Cooperativa Dong Tam en el período 1981-1982, tenían conciencia clara sobre el origen del terreno en el campo Senh, que se dedica a fines de defensa. Sin embargo, ambos y sus cómplices seguían divulgando informaciones falseadas de que esa área es de la comuna de Dong Tam y prometieron a los locales compartir con ellos porciones de esa zona si se incorporaban al llamado “grupo de consenso” para “recuperar” el mencionado terreno.

A finales de 2019 y a principios de 2020, cuando se percataron del plan de la Policía de Hanoi de cooperar con la fuerza aérea-antiaérea, del Ministerio de Defensa, para movilizar brigadas destinadas a proteger el contingente encargado de la construcción de cercas alrededor del aeródromo Mieu Mon en el campo Senh, Dinh Kinh, Dinh Cong, Viet Hien y otros sujetos compraron con fondos recaudados por ellos 10 granadas, gasolina para la creación de 10 bombas mólotov, y varias otras armas para atacar a los agentes.

En la madrugada del 9 de enero de 2020, cuando las fuerzas policíacas arribaron a la puerta del barrio Hoanh, Dong Tam, a 50 metros de la casa de Dinh Kinh, para realizar sus misión, los sujetos lanzaron rocas, bombas mólotov, y atacaron con cimitarras a los agentes, lo que provocó la caída de tres oficiales: Nguyen Huy Thinh, Pham Cong Huy y Duong Duc Hoang, en un pozo cerca de la vivienda de Dinh Kinh. Aprovechando esa situación, los sujetos vertieron gasolina en el pozo y le prendieron el fuego, lo que causó la muerte de los tres agentes por asfixia y quemaduras.

Al mismo tiempo, las fuerzas pertinentes encontraron a Dinh Kinh, quien sostenía una granada y exigió a sus partidarios que resistieran, por lo que decidieron eliminarlo en la misma escena.

Los resultados de la investigación evidencian que Dinh Kinh y otros cuatro sujetos fueron los autores intelectuales, quienes ordenaron a otros que cometieran el asesinato de los policías y participaron directamente en él.

Sin embargo, como Dinh Kinh falleció, no fue incluido en el caso./.