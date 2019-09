La cosecha del Com Tu Le (Foto: VNA)

Yen Bai, Vietnam (VNA)- El Festival del Com ( arroz glutinoso tierno ) de la etnia Thai , la cual habita en la comuna de Tu Le, distrito de Van Chan, de esta provincia norvietnamita, acaparó la atención de la población local, así como de los visitantes procedentes de todo el país.Rodeado por tres montañas, Khau Pha, Khau Than, y Khau Song, Tu Le es un sitio famoso por su típico arroz glutinoso, conocido como Tan o Khau Tan Chau, que se caracteriza por el grano grande, redondo, y de color blanco transparente.La fragancia peculiar, y su sabor dulce que se resalta después de la cocción, no solo refleja el resultado de una buena cosecha, sino también la dedicación de los campesinos al cultivo.El festival, que se celebra anualmente el octavo mes del calendario lunar, tiene como objetivo demostrar el agradecimiento de los pobladores a los dioses, así como orar por favorables condiciones climáticas para futuros sembrados, por la salud, felicidad y prosperidad de la comuna.Ese festejo contribuye a honrar los valores culturales tradicionales de la minoría étnica Thai, y además a conservar sus costumbres folclóricas, e incentivar a los cultivadores a mantener y expandir la siembra del arroz glutinoso Tan, para obtener más ganancias.En la ocasión, se desarrollaron muchas actividades tales como concursos de trituración, cocción y envoltura del Com en hojas de plátano, entre otras.El evento forma parte de las celebraciones que se desarrollan durante la Semana de Cultura y Turismo Muong Lo 2019 y el Festival de Terrazas de Mu Cang Chai, llevadas a cabo para resaltar la belleza de la naturaleza y la cultura locales./.