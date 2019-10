Can Tho, Vietnam, (VNA)– El Foro Mekong Connect 2019 , con el tema "Vinculando la cadena de valor del delta, fomentando la integración del mercado", se llevará a cabo en la ciudad survietnamita de Can Tho el 7 de noviembre, anunció hoy una vocera de la junta organizadora.

En una rueda de prensa efectuada en Can Tho, Vu Kim Hanh, presidenta de la Asociación Empresarial de Productos Vietnamitas de Alta Calidad, una de las entidades promotoras del evento, informó que este año el mismo contará con cuatro sesiones de discusión, enfocadas en aumentar el valor agregado, promover la comercialización de productos agrícolas del delta, conocer las tendencias del mercado, aplicar tecnología para conectar el valor en cadenas, vincular las Startups y desarrollar recursos locales.La junta organizadora, que integran además representantes de cuatro localidades del Delta del Mekong, a saber, An Giang, Ben Tre, Can Tho y Dong Thap, estableció un grupo compuesto por cinco equipos de trabajo que intercambiarán directamente entre sí todos los días para garantizar la entrega de información sin problemas.Se espera que el Mekong Connect 2019, el cuarto de su tipo, atraiga a 700 empresarios, dirigentes de ministerios, agencias centrales y localidades del Delta del Mekong, representantes de organizaciones nacionales y extranjeras y agencias de noticias, así como a 30 oradores de renombre.El tercer Foro Mekong Connect se celebró del 25 al 26 de octubre de 2017 en la provincia sureña de Ben Tre, centrándose en buscar medidas para aprovechar al máximo la tecnología avanzada a fin de optimizar el valor de los productos locales./.