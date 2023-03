En el evento (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La Semana de Tailandia 2023 se lleva a cabo desde hoy al 2 de abril en la ciudad deltaica survietnamita de Can Tho El evento está organizado por el Departamento de Promoción del Comercio Internacional del Ministerio de Comercio de Tailandia con el fin de impulsar la cooperación entre las empresas de los dos países.En la ocasión se exponen alimentos y bebidas, productos de salud y belleza, utensilios de cocina y electrodomésticos, artículos domésticos, productos para niños, turismo y gastronomía.Los visitantes del evento pueden disfrutar de actuaciones culinarias tailandesas y participar en otras actividades.Nguyen Van Hong, vicepresidente del Comité Popular municipal, reveló que las autoridades locales continuarán promoviendo la asociación estratégica mejorada entre Vietnam y Tailandia, en general, y entre Tailandia y Can Tho, en particular, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de los dos países a través de la estrategia "Tres conexiones", a saber: la conexión de las cadenas de suministro, la conexión de los sectores económicos básicos, y la conexión de las estrategias de crecimiento sostenible de los dos países./.