El panorama de la ciudad de Can Tho. (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) El Comité Popular de la ciudad survietnamita de Can Tho anunció recientemente un proyecto sobre el desarrollo económico nocturno en la localidad, según el cual se implementará un modelo piloto en el distrito de Ninh Kieu en el período 2022-2024.



Al intervenir en un seminario sobre el tema, Nguyen Minh Tuan, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo municipal, dijo que los países en el mundo consideran la economía nocturna como un nuevo motor de crecimiento.



En el caso de Vietnam, la economía nocturna se ve como una nueva oportunidad para el desarrollo socioeconómico, a través de las actividades como zonas peatonales, centros comerciales, áreas de gastronomía, tiendas de conveniencia y mercado de la noche, señaló.



Sin embargo, la situación actual de esas actividades en Vietnam, en general, y en Can Tho, en particular, dispone de numerosas limitaciones, falta de inversiones y riesgos y desafíos relacionados con la seguridad y el orden social, remarcó.



Según el plan, Can Tho realizará de forma piloto las actividades y servicios desde las 6:00 p.m hasta las 6:00 a.m en algunos atractivos sitios turísticos, sobre todo entretenimiento, gastronomía, compras y viajes, cultura y deportes, con vistas a gestionar efectivamente los riesgos en el campo.



Se espera que este tipo de negocios ayude a crear más empleos, aumentar los ingresos y contribuir al crecimiento económico de Can Tho, así como explotar de manera efectiva los recursos naturales y culturales, entre otros, apuntó el funcionario.



El Proyecto también pretende atraer inversiones empresariales para el desarrollo de diversos tipos de productos a favor de la economía nocturna, y elevar la conciencia de la sociedad al respecto, con el fin de asegurar los beneficios armoniosos entre las personas, compañías y la gestión estatal en el campo, concluyó./.