Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Actualmente, Singapur es el país con el mayor capital de inversión de los 116 países y territorios registrados para invertir y hacer negocios en Ciudad Ho Chi Minh con una inversión total de casi 14 mil millones de dólares. Esta es una premisa importante para que la ciudad continúe invitando a las grandes empresas de Singapur a invertir en las áreas en las que esta localidad está priorizando la inversión.Según las estadísticas, actualmente Singapur es el cuarto socio comercial y el segundo inversor más grande de 140 países y territorios que invierten en Vietnam, con un capital registrado total de 66 mil millones de dólares. Particularmente en Ciudad Ho Chi Minh, Singapur es el país con el mayor capital de inversión total entre 116 países y territorios con más de 1.557 proyectos implementados, y una inversión total de 13.600 millones de dólares. Acumulado desde 1988 hasta ahora, la ciudad cuenta con más de 10.830 proyectos de inversión extranjera vigentes con capital total de inversión incluyendo los nuevos, aumento de capital de más de 55.400 millones de dólares.La ciudad actualmente lidera en escala nacional en cuanto al número de proyectos extranjeros válidos. Según Cao Thi Phi Van, Directora adjunta del Centro de Promoción de Inversiones y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC): “El logro anterior se debe a muchos factores, el más importante de los cuales es la confianza entre los dos países. Además, las ventajas de estabilidad política, ambiente de inversión cada vez más abierto y transparente, gran población, buen crecimiento económico, mano de obra cualificada, laboriosidad de los trabajadores, etc. son los que ayudan a Vietnam, así como el hecho de que la ciudad Ho Chi Minh logra mantener su capacidad de atraer inversores extranjeros, especialmente inversores y empresas provenientes de Singapur.La ciudad sigue promoviendo inversión por un desarrollo sostenible a 197 proyectos en los campos de infraestructura de tráfico, embellecimiento urbano, tratamiento ambiental, control de inundaciones, agricultura, industria, comercio, servicios, educación, salud, cultura, etc. En particular, la ciudad prioriza atraer inversionistas de corporaciones tecnológicas que lideren las cadenas productivas, utilizando alta tecnología, que tengan fortaleza de investigación y desarrollo. Así también se atraera a los inversionistas que tengan nueva tecnología con alto volumen de recurso de inteligencia, siendo amigable con el medio ambiente; así como a las industrias de servicios de valor agregado; economía digital, aplicación de inteligencia artificial; industria de la tecnología de la información; industria hacia la automatización, etc.De acuerdo con Nguyen Quoc Vinh, Jefe del Centro de Promoción de Inversiones y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh (sigla en inglés-ITPC), con la posición central de la Zona Económica Clave del Sur, la ciudad tiene una red completa de transporte por carretera, ferrocarril, vías fluviales y aviación moderna. Al mismo tiempo, junto con las localidades vecinas, la ciudad viene construyendo con urgencia infraestructura de transporte, que es una palanca para que la ciudad conecte mejor los corredores regionales e internacionales. Asimismo la ciudad siempre se esfuerza por mantener el impulso de rápido crecimiento, desarrollo sostenible, integral y sincrónico en todos los campos. Específicamente, en materia de infraestructura industrial, la ciudad cuenta con 17 parques industriales y dos zonas francas que se han puesto en funcionamiento con una superficie total de unas 4.000 hectáreas.En cuanto a la infraestructura comercial, la ciudad cuenta con una moderna y amplia infraestructura comercial con cerca de 240 mercados, cerca de 210 supermercados, cerca de 50 centros comerciales. El moderno sistema de distribución de la ciudad continúa siendo constantemente expandido por unidades de inversión y empresas, especialmente los grandes centros logísticos de corporaciones multinacionales han estado siendo invertido con el fin de formar un gran centro de distribución de mercancías para toda la región Este, el Sur y la Región Económica Clave del Sur. Una de las mayores ventajas de la ciudad es su recurso humano altamente calificado y profesional con más de 4,6 millones de empleados jóvenes y entusiastas. Este es un recurso humano lo suficientemente grande como para ayudar a la ciudad a convertirse en un centro de producción y servicios tecnológicos de Vietnam, así como para satisfacer la demanda laboral de los inversores extranjeros.Amy Wee, directora de la Federación Empresarial de Singapur en Vietnam, consideró que las oportunidades de inversión de las empresas singapurenses en Vietnam en general y en Ciudad Ho Chi Minh en particular son muchas gracias a las políticas para atraer inversión extranjera. Además, la reforma de los procedimientos administrativos en Vietnam es cada vez más abierto. Las empresas de Singapur también quieren conectarse para invertir en áreas donde Singapur tiene fortalezas, como tecnología de la información, banca y finanzas, servicios minoristas, petróleo y gas, construcción de infraestructura, atención médica, transporte y suministro...De los 197 existentes proyectos, la ciudad invita a invertir en 20 proyectos destacados. Específicamente, el proyecto de la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Moc Bai (Tay Ninh) con una longitud total de aproximadamente 50 km, con la inversión prevista total por encima de los 15.900 mil millones de dongs ; el proyecto para construir la carretera elevada No. 5 que atraviesa por la ciudad Thu Duc, distrito de Binh Tan, distrito 12, distrito de Hoc Mon con una inversión total estimada de más de 15.400 mil millones de dongs; el proyecto del puente Thu Thiem 3 que conecta la ciudad Thu Duc y el Distrito No. 4 con una inversión total estimada de 5.377 mil millones de dongs; el proyecto de la carretera de circunvalación No. 4 atraviesa por las localidades de Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong, Long An, Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau con una longitud de aproximadamente 200 km de una inversión total estimada de más de 59,3 mil billones de dongs; el proyecto de Centro de Servicio de Alta Tecnología en la ciudad Thu Duc con una escala de 3 hectáreas de inversión total estimada de 2,174 mil millones de dongs. VNA/PCV