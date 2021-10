Foto de ilustración (Fuente: VNA

La política fue llevada para evitar que la rápida propagación del virus ponga en peligro la capacidad sanitaria de la ciudad.La población pudo abastecerse de víveres y agua unos días antes de su entrada en vigor, pero sin duda al transcurrir los días, comenzaron a escasear en los hogares algunos productos. Sin entregas a domicilio ni poder recurrir a los supermercados se generó una necesidad de ayuda que dio lugar a la solidaridad entre todos.Thao Dien es un barrio ubicado en la ciudad de Thu Duc, perteneciente a HCHM, donde conviven vietnamitas con una gran comunidad de emigrados de diversas nacionalidades. Y desde aquí podemos dar testimonio como en las circunstancias difíciles existe una sola fraternidad que es la solidaridad.Desde hace décadas, el pueblo vietnamita ha recibido cálidamente en su tierra a los extranjeros, quienes vienen a trabajar en diversas empresas multinacionales o ejercen la docencia en escuelas públicas o internacionales, o quienes, como yo, somos emprendedores en Vietnam generando un lazo no solo comercial, sino cultural.Es así que muchos extranjeros junto a los pobladores locales han trabajado en acciones solidarias comunitarias, así como a las autoridades locales del Partido Comunista y los militares, para cooperar durante la pandemia.Es el caso de varios restaurantes del Distrito Thao Dien, que desde las primeras medidas se hicieron presentes en los momentos más complicados, por lo que quiero compartir la experiencia de algunos de ellos con ustedes.Chi Tran Truyen Le, oriunda de Hanoi, dueña del restaurante My Hanoi Kitchen y casada con el británico Peter quien es propietario de DF, Distric Federal, el sitio más popular de comida mexicana en Ciudad Ho Chi Mih, realizó junto a sus hijos un plan de trabajo social.Todos los días desde las 5 a.m., juntos a su staff, cocinan menús para vecinos con escasez de recursos, policías, voluntarios y personal de salud. Se encargan de hacer las entregas, y con tanta pasión en sus palabras que no quieren olvidarse de agradecer a la Policía de Thao Dien quienes constantemente brindan información para ayudar a la comunidad.A su vez, en sus respectivas redes sociales, ayudan a los extranjeros con las traducciones de las últimas noticias sobre la vacunación.Ambos destacan la importancia de los proveedores de sus restaurantes, actores importantes, que aportaron vegetales o carne vacuna como Del Plata Argentina Market, mientras otros dieron garrafas de gas para cocinar. Algo que se agradece es el aporte de dinero por parte de los mismos pobladores del lugar para sus vecinos.Otro restaurante del distrito Thao Dien es Ararat Restaurant & Messo Lounge. Uno de sus propietarios, el señor Shant, comentó que se donaron más de 250 comidas en un día, por ejemplo, al Hospital N8, y a gente de escasos recursos en el distrito An Phu, así como a las autoridades del Comité Popular.Entre agosto y septiembre el total de las porciones de alimentos aportadas con ese fin alcanzó las 1780. El restaurante agradece el gran aporte de los extranjeros, que proveyeron vegetales, arroz e incluso dinero.Otros emprendedores gastronómicos como la Pizzería 365, dejaban en heladeras callejeras, pizzas y pastas para que pudieran tomarlo quienes las necesitaran.Mientras, que otro de los trabajos voluntarios que se dio en la zona fue el de grupos de compradores.Lugareños y extranjeros cada día tomaban órdenes de compras para diferentes familias, un trabajo de equipo coordinado y alineado desde la compra de los productos hasta su entrega.Fueron más de 900 órdenes en solo tres días, por ejemplo, y con el apoyo de los empleados del supermercado se pudo trabajar en dos semanas para que productos básicos como agua potable, vegetales y proteínas fueran distribuidos a las familias.Una de las extranjeras del equipo, la señora Lucie, de origen francés, comentó: “Lo hice para ser servicial con la comunidad como cualquiera de nosotros lo haría “. Es el reflejo del agradecimiento que se nota constantemente entre los extranjeros hacia el pueblo vietnamita.En ese mismo grupo había desde amas de casas, abuelas, adolescentes y hombres de familia, que trabajan más de 8 horas al día. Me honra haber sido parte de esta labor. Fue un gran compromiso de la Comunidad del Distrito.Una anécdota de la situación que nos afectó a todos fue la de una pareja americana que ante la falta de provisiones en el D9, tomaron el riesgo de salir en moto a un supermercado. Por supuesto, fueron interceptados por la policía y ante su explicación un grupo de oficiales tomaron su dirección y en unas horas le entregaron bolsas de verduras y alimentos colocándose a su disposición.En este tiempo, desde julio hasta septiembre, el Gobierno local ha implementado una gran campaña de vacunación, en la que desde el principio se dio por sentado que no habría distinción entre extranjeros y vietnamitas, sino que se inmunizaría a todos por igual.Y es así que uno de los primeros grupos priorizados fueron los docentes extranjeros de escuelas internacionales y los de las escuelas públicas.A la atención de los Hospitales internacionales en la coorganización de los centros de vacunación, se sumaron las aplicaciones tecnológicas y los códigos QR para smartphones como parte de las estrategias comunicacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam dirigidas a las diversas oficinas consulares, los extranjeros encontraron su turno y centro para recibir la primera dosis.El doctor argentino Julián Strati comentó que no hubo distinciones a la hora de vacunar a la población, solo un problema de registros por la gran cantidad de gente que fue vacunada al principio, pero la campaña se mejoró con el 100 por ciento de las vacunas que llegaron al país.El personal de salud, los docentes y operarios comerciales e industriales fueron los grupos priorizados, buscando la meseta porcentual de contagios del COVID-19 semanales. Sostiene el doctor Stati que una de las claves de la política sanitaria vietnamita es el testeo masivo.