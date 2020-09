Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh planea completar una serie de importantes proyectos de transporte para 2025, con la esperanza de reducir la congestión del tráfico en las puertas de entrada de la urbe y mejorar las conexiones con las provincias vecinas.En la entrada noroeste de la ciudad, el segundo tramo del túnel de An Suong se abrió recientemente para contribuir a aliviar el tráfico en la intersección homónima del distrito 12.Según el Consejo de Administración para la Construcción e Inversión de Obras de Tráfico (CACIOT) de Ciudad Ho Chi Minh, la vía de 385 metros se utiliza exclusivamente para automóviles que viajan desde el distrito de Cu Chi hasta el centro de esta metrópolis sureña.Luong Minh Phuc, jefe de la mencionada entidad, dijo que la intersección An Suong ha enfrentado durante años una gran congestión vehicular con muchos camiones de contenedores, lo que entraña riesgo de accidentes.Por tal motivo, la entrada en funcionamiento de toda la instalación ayudará a reducir ese problema y garantizará la seguridad del tráfico.El primer tramo de la obra, que se extiende desde el centro de la ciudad hasta el distrito periférico de Cu Chi, se inauguró en marzo de 2018 después de casi 13 meses de construcción.El proyecto de doble túnel, con un capital total de 22,14 millones de dólares, cubre una longitud total de unos 850 metros. Cada túnel de dos carriles cuenta con nueve metros de ancho, 125 de largo, y 4,75 de altura.Por otra parte, la construcción del proyecto Nguyen Van Linh-Nguyen Huu Tho en el distrito 7, valorado en 35,6 millones de dólares, se inició hace unos meses con el objetivo de abordar el estancamiento del tráfico en la entrada sur de la ciudad.La primera fase, programada para completarse en junio de 2022, comprende la construcción de dos túneles de 480 metros de largo en la avenida Nguyen Van Linh, que atraviesan por debajo esa intersección.Los corredores permitirán a los vehículos dirigirse hacia la Zona de Procesamiento de Exportación de Tan Thuan o la Carretera Nacional 1A sin tener que cruzar la calle Nguyen Huu Tho, como ocurre en la actualidad.Los túneles tendrán 14 metros de ancho y permitirán velocidades de hasta 60 kilómetros por hora.En la segunda fase, se construirán dos pasos superiores en la intersección, con una inversión de más de 77,1 millones de dólares.Además, de 2021 a 2022 también se materializarán una serie de iniciativas como la ampliación de las calles Luong Dinh Cua y Do Xuan Hop, y los puentes Thang Long y Cong Ly.El CACIOT de Ciudad Ho Chi Minh urgió a las autoridades de los distritos a entregar el terreno para completar la expansión de la vía Dong Van Cong en el distrito 2, así como la construcción del puente My Thuy 3, túneles y pasos elevados cerca de la nueva estación de autobuses de Mien Dong en el distrito. 9.Muchos proyectos claves, como la circunvalación 2, los puentes de Cat Lai y Thu Thiem, la calle Nguyen Duy Trinh y la intersección An Phu, también tienen previstos completarse entre 2023 y 2025, para conectar a los distritos 2, 9 y Thu Duc con el centro de la ciudad y las provincias vecinas.Se despegará en el segundo semestre del próximo año la edificación de otras obras importantes destinadas a reducir la congestión cerca del aeropuerto de Tan Son Nhat y el puerto de Cat Lai, entre otras zonas fronterizas de la localidad.Como parte de un plan para desarrollar la nueva ciudad de Thu Duc, en el este de Ciudad Ho Chi Minh, también se construirán una serie de rutas de transporte claves para cumplir con el progreso socioeconómico de la nueva localidad.Ciudad Ho Chi Minh espera completar este año 29 proyectos de tránsito, incluidos 81 kilómetros de carreteras nuevas y 18 puentes./.