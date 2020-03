Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh ha enviado trabajadores al extranjero a través de varios programas en los últimos años, pero aún enfrenta desafíos, especialmente en la capacitación, según el Servicio municipal de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales.Datos oficiales indican que más de cuatro mil 900 personas trabajaron en el extranjero durante el período 2015-2019, principalmente en Japón, Taiwán (de China), Corea del Sur y otros países.Hasta 86 empresas y sucursales en la metrópolis envían trabajadores al extranjero, pero varias entidades reclutan a un gran número de trabajadores que no han sido capacitados para trabajar en el exterior, lo que afecta su reputación.Le Long Son, director de Esuhai Co. Ltd, se refirió a la falta de estrategias a largo plazo para el desarrollo del mercado y la construcción de marcas.Ante esa situación, Long Son sugirió centrarse en incrementar el número de trabajadores calificados para satisfacer las altas demandas del mercado laboral.En tanto, varios empresarios abogaron por reajustar las políticas y los trámites administrativos relacionados con el otorgamiento de certificados comerciales./.