Can Tho, Vietnam (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de esta ciudad survietnamita, la Fundación alemana de Friedrich Naumann (FNF) y la Universidad de Can Tho firmaron hoy un memorando de entendimiento sobre la cooperación en muchos sectores, incluida la diplomacia popular y desarrollo empresarial.Según el acuerdo, que se implementará de 2022 a 2024, las partes trabajarán en programas vinculados con la diplomacia popular en combinación con la educación, el despliegue de un proyecto para promover el desarrollo urbano sostenible y la protección ambiental, y la organización de conferencias para debatir temas relacionados con el medio ambiente, el cambio climático y la economía internacional.También realizarán estudios e intercambiarán informaciones para mejorar la capacidad de las empresas en el delta del Mekong.Al intervenir en el acto de rúbrica, el presidente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Can Tho, Nguyen Trung Nhan, dijo que el pacto abrirá nuevas oportunidades para el fortalecimiento de la diplomacia popular y ampliará la cooperación internacional en ciencia, tecnología y desarrollo empresarial Las actividades del proyecto no solo ayudan a la urbe a adaptar y mitigar los impactos del cambio climático, fortalecer las actividades de investigación científica y robustecer la colaboración en esa material, sino también constituyen una oportunidad para estrechar los nexos comerciales y de cooperación entre las empresas vietnamitas y alemanas, enfatizó.A su vez, Andreas Stoffers, director FNF en Vietnam, destacó que la firma del acuerdo unirá a las partes para desarrollar actividades que promuevan el desarrollo sostenible de la ciudad de Can Tho en particular y del delta del Mekong en general, contribuyendo así a promover la recuperación económica de Vietnam en el período posterior a la pandemia.Establecida en 1958, la FNF es una organización no gubernamental de Alemania y cuenta con representaciones en más de 60 países de todo el mundo.En Vietnam, la oficina de representación de FNF se fundó en 2021 con el objetivo de asistir el desarrollo de la economía de mercado de este país indochino. /.