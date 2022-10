Durián vietnamita (Fuente: VNA)

Can Tho (VNA) - La ciudad vietnamita de Can Tho exportará el primer lote de durián a China en 2023 con la firma del protocolo sobre los requisitos fitosanitarios para ese rubro, lo cual deviene una buena oportunidad y a la vez un desafío para los cultivadores de la localidad, según expertos.



La información fue dada a conocer durante una guía efectuada la víspera por el Departamento de Cultivo y Protección de plantas de la ciudad de Can Tho (DCP) sobre el registro de procedimientos dedicado a solicitar códigos de área de plantación y procesos de producción para las cooperativas en el distrito de Phong Dien.

Al reconocer la importancia del registro de códigos de área de plantación, muchos cultivadores de durián participaron en el evento, buscando exportar de manera oficial al mercado de China. Hasta el momento, el DCP recibió seis expedientes solicitando la emisión de códigos de área.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Según Huynh Van Hoanh, director de la cooperativa de Tan Thoi, la aceptación por parte de China de la exportación oficial de durián al mercado del país vecino es una buena noticia para los cultivadores vietnamitas, ya que las ventas serían estables y a largo plazo.

El registro no resulta difícil, sin embargo, lo más importante es que la producción cumpla con los requisitos de calidad del país importador. Por lo tanto, la cooperativa de Tan Thoi está colaborando con una empresa de exportación para producir un durián en correspondencia con las normas oficiales.

La ciudad de Can Tho actualmente cuenta con dos mil 500 hectáreas de cultivo de durián, la mayoría de los cuales se encuentra en el distrito de Phong Dien con dos mil 150 hectáreas. El rendimiento anual de esta localidad es de 14 mil 200 toneladas./.