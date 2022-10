En el puerto de la ciudad de Hai Phong (Foto: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA)- Con la ventaja de una ciudad costera, en la que convergen numerosas formas de transporte, Hai Phong no solo desempeña el papel de un centro económico de la zona del delta del río Rojo y la costa del Norte, sino también deviene un foco comercial con otros países de la región y del mundo.



Con el fin de promover efectivamente la posición geográfica favorable y contribuir al desarrollo estable común de todo el delta del río Rojo y la región económica norteña, la ciudad de Hai Phong se enfrasca en elaborar un plan de coordinación con Hanoi y otras provincias y ciudades en el desarrollo de los sectores claves como industria, agricultura y servicios.



También coopera proactivamente con las localidades dentro de la iniciativa de "Dos corredores, un cinturón económico" para desarrollar programas de colaboración específicos, a fin de implementar de manera efectiva el plan de cooperación entre Vietnam y China.



Hai Phong se fijó el objetivo de convertirse en un gran centro económico de la región económica clave del Norte y fortalecer la cooperación y coordinación interprovincial desde la etapa de investigación hasta la formación de proyectos, en línea con la planificación del desarrollo sectorial y territorial.



Recientemente, en la conferencia de balance de la implementación de la Resolución No. 54-NQ/TW, emitida el 14 de septiembre de 2005 por el Buró Político del IX mandato, sobre el desarrollo socioeconómico y la garantía de la defensa y seguridad nacional en la región del delta del río Rojo hasta 2010 y su orientación hasta 2020; y la Conclusión No. 13-KL/TW, promulgada el 28 de octubre de 2011 por el Buró Político, para continuar desplegando la mencionada resolución, Tran Tuan Anh, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Asuntos Económicos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, afirmó que el delta del río Rojo es una de las seis regiones socioeconómicas del país y comprende 11 provincias y ciudades, incluidas Hanoi y Hai Phong.

Una esquina de la ciudad portuaria de Hai Phong (Foto: VNA)

La larga costa y el puerto marítimo de aguas profundas capaz de recibir barcos de 12 mil TEU (132 mil toneladas) ayudan a Hai Phong a transformarse en un punto de conexión con las principales rutas marítimas internacionales, que recorren los puertos como Singapur, Hong Kong (China) y Shanghái (China) y, especialmente, trabaja por establecer una vía de transporte directo a los mercados de Europa y América.



La ventaja de la ubicación de Hai Phong se ha promovido más en los últimos años gracias a la inversión en una serie de infraestructuras claves en la región, especialmente la autopista Hanoi - Hai Phong, junto con la estrategia de China 1, según la cual los inversores internacionales trasladan sus operaciones fuera del gigante asiático.



El director del Departamento de Planificación e Inversión de Hai Phong, Nguyen Hoang Long, enfatizó en la importancia de adoptar mecanismos y políticas para explotar y maximizar el potencial y las ventajas sobresalientes de la ubicación geográfica de la urbe para desarrollar los puertos marítimos y la logística.



También sugirió que se debe establecer soluciones sincrónicas para convertir a Hai Phong en un centro de conexión con los mercados nacionales y extranjeros, donde se crean valores agregados, y no simplemente un centro de transbordo de mercancías.



Las localidades de la región necesitan promover la cooperación para atraer inversiones entre las zonas económicas e industriales, apuntó, al agregar que Hai Phong también prioriza el desarrollo de energías renovables y nuevos sectores económicos marinos.



Con sus ventajas, Hai Phong tiene un gran potencial para producir energía limpia y respetuosa con el medio ambiente, precisó.



En los últimos dos años, muchos inversores vinieron a Hai Phong para estudiar e invertir en la producción de energía, tales como: el grupo Orsted (Dinamarca), Corio Generation del grupo Macquarie (Australia) y la corporación Bitexco (Vietnam), que mostraron su interés en el proyecto de la planta de energía eólica marina Bach Long Vi.

Se trata de una oportunidad para que Hai Phong continúe explotando sus ventajas en el desarrollo económico, así como en la protección de la soberanía nacional sobre el mar y las islas./.