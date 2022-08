Quang Nam, Vietnam (VNA)- En el casco antiguo de Hoi An, declarado patrimonio mundial de la UNESCO, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam, se celebra la edición 18 del “Intercambio Cultural Hoi An-Japón” con diversas actividades culturales.Se trata de una parte de los esfuerzos por profundizar la amistad entre esta urbe y Japón, prolongada desde 2003, así como celebrar el Año Nacional de Turismo-Quang Nam 2022.En la cita, inaugurada la víspera, se organizan la actuación de Princess Anio, un proyecto de ópera conjunto entre Japón y Vietnam presentado por artistas de ambos países. La ópera se basa en la historia de amor entre Sotaro Araki, un comerciante de Nagasaki, Japón , y la princesa Ngoc Hoa (llamada princesa Anio por los japoneses) en Hoi An durante la era de Shuinsen a principios del siglo XVII.Los visitantes pueden ver actuaciones de cosplay, caligrafía y pinturas; y realizar recorridos por Hoi An, además de visitar una exhibición de manga japonés y un mercado de platos locales y japoneses.El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Son, destacó que se trata de un evento anual encaminado a promover la cooperación multifacética de Hoi An con las localidades japoneses.Según lo previsto, el programa se prolongará hasta mañana./.