Hanoi (VNA)- A partir de las 9:00 (hora local) de hoy se puso en servicio piloto el sistema de cobro electrónico de peajes (ETC) en la autopista Hanoi-Hai Phong , en el norte de Vietnam.Los vehículos que no posean tarjetas ETC o las tengan, pero sus cuentas no dispongan de suficiente saldo para el pago y circulen deliberadamente por la autopista Hanoi - Hai Phong, serán multados por infracciones de tránsito.Según las regulaciones, se les impondrá a los infractores una multa de dos a tres millones de dong (un dólar equivale a unos 23 mil dong vietnamita), y se les revocará la licencia de conducción de uno a tres meses.Por lo tanto, para poder desplazarse sin problemas en la autopista Hanoi - Hai Phong, los conductores deben registrar rápidamente la tarjeta de peaje automático ETC y recargar suficiente dinero en su cuenta./.