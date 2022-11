Hanoi (VNA) - La Comisión de Inspección del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam celebró el 22 período de sesiones los días 1 y 2 de noviembre, imponiendo medidas disciplinarias a varias organizaciones y miembros partidistas que han violado las normas del Partido y la Ley del Estado.La Comisión emitió una reprimenda al Comité de Asuntos Partidistas en el Comité Popular de la provincia sureña de Dong Thap en el mandato de 2021-2026, por su violación de las normas laborales y liderazgo laxo que permitió al Comité Popular provincial y a algunas organizaciones e individuos violar las normas del PCV, los reglamentos y las leyes del Estado en la licitación y compra de material médico al servicio del control de la pandemia.También reprendió a Pham Thien Nghia, vicesecretario del Comité Partidista provincial, secretario del Comité de Asuntos Partidistas y presidente del Comité Popular provincial; y Ngo Hong Chieu, ex miembro del Comité Partidista provincial y ex director del Departamento provincial de Finanzas.Por su parte, Doan Tan Buu, miembro del Comité Partidista provincial, miembro del Comité de Asuntos Partidistas y vicepresidente del Comité Popular provincial; y Nguyen Lam Thai Thuan, miembro del Comité Partidista provincial y director del Departamento de Salud, recibieron una advertencia.La Comisión también concluyó que las juntas permanentes de los Comités Partidistas de la Corporación de la Industria de la Construcción Naval (Vinashin) en los mandatos 2010-2015 y 2015-2020 habían violado el principio del centralismo democrático y las normas de trabajo, así como la dirección y la supervisión relajadas, lo que permitió el Consejo de Asociados, la Junta Directiva, afiliados y algunos particulares para infringir las normas del Partido y las leyes del Estado en materia de gestión financiera, causando grandes pérdidas y despilfarro de los bienes y fondos del Estado.Según la Comisión, las juntas permanentes de los Comités Partidistas de Vinashin en los mandatos 2010-2015 y 2015-2020; Vu Anh Tuan, secretario del Comité Partidista y Presidente del Consejo de Miembros de Vinashin; Cao Thanh Dong, miembro de la junta permanente del Comité Partidista, miembro del Consejo de Miembros y Director General de la corporación; y algunas otras personas deben asumir la responsabilidad por las violaciones y errores mencionados anteriormente.La Comisión acordó que debían tomarse medidas disciplinarias contra esas personas.Además, la Comisión decidió dar una advertencia a la Junta Permanente del Comité Partidista del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de An Giang en el mandato 2015-2020 y a algunos altos funcionarios del Departamento en funciones y ex funcionarios. Varios otros oficiales fueron amonestados.El Comité de Asuntos Partidistas de la Fiscalía Popular provincial de An Giang en los mandatos 2015-2020 y 2020-2025 junto con varios funcionarios actuales y anteriores de la agencia recibieron una advertencia.El Comité de Asuntos Partidistas del Tribunal Popular provincial de An Giang en los mandatos 2015-2020 y 2020-2025 junto con varios funcionarios actuales y anteriores de la agencia también recibieron una advertencia.La Comisión también hizo advertencias a algunas organizaciones del Partido y funcionarios actuales y anteriores en la provincia de An Giang.Al examinar los resultados de las inspecciones del Comité Partidista provincial de la provincia de Soc Trang, la Comisión observó que la Junta Permanente del Comité había cometido algunas fechorías y errores, creando las condiciones para que algunas organizaciones e individuos violaran los reglamentos del Partido y las leyes del Estado en trabajo del personal, ordenación y uso del suelo, y declaración patrimonial.La Comisión requirió que la Junta corrigiera los errores y examinara la responsabilidad de las organizaciones e individuos relacionados, e informara los resultados a la Comisión.Varios otros temas también fueron presentados para su consideración en la reunión./.