Hanoi (VNA)- El Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró hoy en esta capital una reunión para considerar y tomar decisiones sobre asuntos del personal.El Comité discutió los deseos de dejar de ocupar cargos, dejar de trabajar y jubilarse de Tran Tuan Anh, miembro del Buró Político, miembro del CC del PCV del mandato XIII y jefe de la Comisión de Asuntos Económicos del CC del PCV; y Phan Viet Cuong, miembro del CC del PCV del mandato XIII y secretario del Comité partidista de la provincia central de Quang Nam. Tran Tuan Anh , quien fue un funcionario de alto rango del Partido y del Estado, fue asignado en algunos puestos de liderzago importantes por el CC del PCV y el Buró Político. Como Secretario del Comité de Asuntos Partidistas y Ministro de Industria y Comercio en el mandato 2016-2021, desplegó esfuerzos para liderar y dirigir las actividades del sector de industria y comercio donde obtuvo resultados significativos. Sin embargo, cargaba con la responsabilidad política de un líder por permitir que ocurrieran muchas violaciones en el Ministerio de Industria y Comercio, y muchos funcionarios y miembros del Partido violaban la ley y, por lo tanto, estaban sujetos a castigos penales, del Partido y administrativos. Profundamente consciente de su responsabilidad hacia el Partido y el pueblo, presentó una propuesta para dejar de ocupar cargos, dejar de trabajar y jubilarse.Mientras tanto, Phan Viet Cuong también fue un funcionario de alto rango del Partido y del Estado y el CC del PCV y el Buró Político le habían confiado algunos puestos de liderazgo importantes en su localidad. Como Secretario del Comité partidista de Quang Nam en los períodos 2015-2020 y 2020-2025, se esforzó en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, tenía la responsabilidad política de un líder por permitir que muchas organizaciones y miembros subordinados del Partido cometieran violaciones que causaron graves consecuencias y, por lo tanto, quedaran sujetos a disciplina; algunos incluso recibieron castigos penales. Profundamente consciente de su responsabilidad hacia el Partido y el pueblo, presentó una propuesta para dejar de ocupar cargos, dejar de trabajar y jubilarse.Basándose en las reglas existentes del Partido y el Estado y en los deseos personales de los funcionarios, el CC del PCV acordó permitir que Tran Tuan Anh dejara de ser miembro del Buró Político y del CC del PCV en el mandato XIII, y que Phan Viet Cuong dejara de ser miembro del Buró Político y del CC del PCV en el mandato XIII.En la reunión, el CC del PCV también consideró medidas disciplinarias contra Tran Duc Quan, miembro del CC del PCV y secretario del Comité partidista de la provincia altiplana de Lam Dong, y Nguyen Nhan Chien, ex miembro del CC del PCV y ex secretario del Comité partidista de la provincia norteña de Bac Ninh.Tran Duc Quan y Nguyen Nhan Chien mostraron degradación en el pensamiento político, la moral y el estilo de vida; tuvieron actos negativos; infringieron los reglamentos del Partido y las leyes del Estado en el desempeño de sus responsabilidades y tareas asignadas, las reglas sobre lo que los miembros del Partido no deben hacer, junto con la responsabilidad de dar buen ejemplo. Sus violaciones tuvieron consecuencias muy graves, despertaron la preocupación pública y causaron impactos muy negativos en las organizaciones y administraciones locales del Partido, dijo el CC del PCV.Basándose en el contenido, la naturaleza, los niveles y las consecuencias de las violaciones y en los reglamentos del Partido, el CC del PCV decidió expulsar a Tran Duc Quan y Nguyen Nhan Chien del Partido.También, asignó al Buró Político la tarea de ordenar a las agencias pertinentes que lleven a cabo procedimientos de acuerdo con las regulaciones./.