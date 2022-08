Hanoi (VNA) – Tras cuatro días de trabajo intenso, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento) concluyó hoy su sesión temática de agosto sobre elaboración de leyes , bajo el presidio del presidente del Parlamento, Vuong Dinh Hue.En su intervención, Vuong Dinh Hue destacó que el Comité completó la agenda de la sesión, recopilando opiniones sobre ocho proyectos de ley y un proyecto de resolución que contiene normas legales.Cinco proyectos de ley, que se presentarán a la AN para su aprobación en la próxima cuarta sesión, programada para octubre, incluye la Ley del Petróleo (modificada), la Ley de Prevención y Control de la Violencia Doméstica (modificada), la Ley de Inspección (modificada), la Ley de Implementación de la Democracia a Nivel Popular, y la Ley que modifica y adiciona artículos de la Ley en Radiofrecuencias.Mientras tanto, los otros tres proyectos de ley que se presentarán por primera vez a la AN durante su cuarta reunión son la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor (modificada), la Ley de Protección Civil y la Ley contra el Lavado de Activos (revisada).El Comité Permanente de la AN también consideró y aprobó la Ordenanza sobre Sanciones de Infracciones Administrativas por Actos de Interferencia con Actividades Procesales y la Resolución que Orienta las Actividades de Supervisión del Consejo Popular.El máximo dirigente legislativo destacó que el éxito de la sesión de agosto es fundamental para la implementación de la Conclusión número 19-KL/TW del Buró Político sobre la orientación del programa de la XV Legislatura de la Asamblea Nacional y también es un paso importante en la preparación para la cuarta sesión del Parlamento.También solicitó que se inicien los preparativos de inmediato para la sesión legislativa de septiembre del Comité Permanente de la AN, que se prevé discute seis proyectos de ley, incluida la Ley de Protección Civil, la Ley de Tierras (enmendada) y la Ley de Examen y Tratamiento Médicos (modificada).El mismo día, bajo la presidencia del vicepresidente permanente de la AN, Tran Thanh Man, el Comité Permanente del Parlamento discutió y aprobó una resolución que guía las actividades de supervisión de los Consejos Populares./.