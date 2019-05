Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Long An, Vietnam (VNA)- El vicegobernador de la provincia sudcoreana de Chungcheong del Sur, Na So-yeol, se comprometió a respaldar a la localidad vietnamita de Long An en el desarrollo industrial y agrícola.Durante una visita de trabajo a esta provincia ubicada al sur de Vietnam, So-yeol enfatizó acerca de la voluntad de cooperación con la misma, con el aporte de las experiencias de Corea del Sur.Por su parte, Lee In-bae, experto sudcoreano en temas agrícolas, destacó la necesidad de que Long An estudie los modelos y las iniciativas del país noreste asiático, para aprovechar sus potencialidades y desarrollar los productos típicos locales.El especialista sugirió el embotellamiento de jugos, y la fabricación de helados o productos cosméticos de frutas, así como la organización de exhibiciones y festivales, como medidas para propagar las mercancías de esta provincia.Lee expresó su confianza de que con la ayuda de las autoridades de Chungcheon, Long An producirá artículos que cumplirán con los estándares nacionales e internacionales.Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Pham Van Canh, expresó su deseo de recibir más expertos y empresarios sudcoreanos, así como de incrementar la cooperación bilateral, para la promoción del comercio y las inversiones.-VNA