Hanoi (VNA)- Seis equipos provenientes de Vietnam , Laos y Tailandia competirán en el torneo de deportes electrónicos E-Sports Mobile Legends: Bang Bang titulado “MSC Mekong Qualifier 2022”, antes de los XXXI Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games 31), informaron fuentes oficiales.La competencia se llevará a cabo del 19 al 24 de abril, con premios por un total de 10 mil dólares. El mejor equipo también ganará un puesto para competir en el MSC 2022, informó la Asociación de Entretenimiento y Deportes Electrónicos de Vietnam (Viresa).Los grupos jugarán en el tipo de partido Best of 2 (BO2) en la primera etapa, BO3 en la ronda final y BO5 en la final.Mientras, en los SEA Games 31, los deportes electrónicos consisten en ocho modalidades y 10 categorías, incluidos League of Legends: Wild Rift-Mobile, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Fifa Online 4, Crossfire-PC, Survival Arena, entre otros.La mayor cita deportiva regional, con el tema "Por un sudeste asiático más fuerte", contará con 40 deportes, de los cuales 36 fueron aprobados por el Comité Directivo Nacional para los Juegos Deportivos regionales, a saber: atletismo, deportes acuáticos, gimnasia, remo, kickboxing, esgrima, fútbol, bádminton, tenis, voleibol, baloncesto, ciclismo, Vovinam, ajedrez, pencak silat, golf, buceo, Muay, entre otros.Más de 13 mil atletas, entrenadores y personal asociado participarán en los SEA Games 31 ./.