Tra Vinh, Vietnam (VNA)- El Festival Ok Om Bok, una de las tres fiestas típicas de los khmeres , se efectuó en esta provincia sur vietnam ita, y atrajo la participación de miles de lugareños y turistas.El Festival Ok Bok Om, reconocido en 2014 como Patrimonio Cultural Intangible nacional, se celebra anualmente en Vietnam el día 15 de octubre del calendario lunar, con el objetivo de honrar al Dios de la Luna.Al dirigirse a la celebración, el presidente del Comité Popular Provincial de Tra Vinh, Le Van Han, reconoció la contribución del pueblo khmer al desarrollo socioeconómico local.Después de un año de suspensión debido al impacto de la pandemia de la COVID-19, las celebraciones del Festival Ok Om Bok se reanudaron en 2022 con una serie de actividades, incluidos programas culturales, artísticos y deportivos, para entretener a la comunidad jemer local y preservar su singularidad cultural, dijo.En el marco del festival, del 2 al 8 de noviembre, se llevó a cabo la Semana del Festival de Cultura, Turismo y Gastronomía para promover la cultura tradicional del pueblo khmer y el potencial cultural y turístico de la provincia.En la ocasión, la Asociación para la Promoción del Aprendizaje y el Departamento de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales de la provincia entregaron 20 becas a estudiantes khmeres de escasos recursos./.