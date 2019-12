Concluyen reunión 40 del Comité Permanente de Asamblea Nacional de Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente (CP) de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam concluyó hoy su reunión 40 tras la evaluación del octavo período de sesiones del Parlamento, con el fin de encaminarse a la novena edición, programada del 20 de mayo al 17 de junio de 2020.En la clausura, la presidenta del órgano legislativo, Nguyen Thi Kim Ngan , destacó el empeño en cumplir el plan trazado para 2019 y garantizar la calidad de los informes presentados a la AN.Según la titular, en el próximo año, el CP adoptará una posición más drástica en las labores directivas y exhortó al secretario general de la AN y también jefe de la Oficina parlamentaria, Nguyen Hanh Phuc, a concluir con prontitud la conclusión de la cita, a fin de favorecer el cumplimiento de la misma por parte de los órganos involucrados.Tras notificar que quedan alrededor de 20 días para la celebración de la primera reunión del CP en 2020, exigió mayores esfuerzos para la conclusión de los contenidos pendientes en 2019.Al referirse a la agenda para la novena sesión de reuniones parlamentarias, Kim Ngan informó que se centrará en analizar la situación socioeconómica en los primeros meses de 2020 y el perfeccionamiento del sistema de leyes, y avanzar hacia el Parlamento electrónico.Durante el debate de hoy, el CP resaltó el ambiente democrático y franco y la alta responsabilidad de los diputados en el octavo período de reuniones de la AN de XIV legislatura, lo que se refleja mediante las numerosas propuestas para el mejoramiento de las direcciones gubernamentales.A su vez, Hanh Phuc enalteció que tras 28 jornadas de trabajo, se aprobaron 11 leyes y código, 17 resoluciones; se analizaron otros 10 proyectos de legislaciones; se realizaron sesiones de interpelación y se tomaron diferentes decisiones importantes acerca del desarrollo socioeconómico del país./.