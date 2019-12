Conmemoración del aniversario 75 de la fundación de Ejército Popular de Vietnam en Argelia (Foto: VNA)

Argel (VNA)- Actos conmemorativos del aniversario 75 de la fundación del Ejército Popular de Vietnam (22 de diciembre) y los 30 años del Día Nacional de defensa tuvieron lugar en Argel y Brasil ia, con la asistencia de numerosos invitados y representantes del país sudesteasiático.Al hablar en el banquete efectuado en la nación africana con motivo de esas efemérides, el encargado de negocios y también consejero de la Embajada de Hanoi en Argel, Trinh The Hung, notificó que la cooperación binacional en defensa contribuye a intensificar la confianza estratégica entre ambos países.A su vez, el agregado militar de Vietnam, coronel Duong Duc Thuan, informó sobre los preparativos del Ministerio de Defensa para la celebración en Vietnam del Año de Presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 2020 y el desempeño de su país del papel de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del mandato 2020- 2021.Expresó, por otro lado, el deseo de que los lazos en el sector se intensifiquen en el futuro, en correspondencia con las potencialidades y exigencias de ambas partes.En tanto, en el acto efectuado en Brasilia, el embajador de la nación indochina, Do Ba Khoa agradeció el apoyo del Gobierno y pueblo brasileños a su país y también a las fuerzas armadas de Vietnam, y patentizó su certidumbre que los vínculos en defensa coadyuvarán a profundizar la asociación integral binacional.Mientras, el agregado militar Nguyen Thai Duong se refirió al respaldo valioso de los amigos internacionales, incluido Brasil, al Ejército Popular vietnamita.En la ocasión, se dio a conocer el Libro Blanco de Defensa de Vietnam en esos dos países, el cual refleja los puntos de vista acerca de la situación nacional, regional y mundial y los pronósticos al respecto, así como reafirmar la meta estratégica de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial.La obra demuestra claramente la postura del país indochino de respetar la independencia, la soberanía, la integridad territorial y los intereses de todos los países, según las leyes internacionales y la exigencia a las naciones de actuar de esa misma manera con Vietnam./.