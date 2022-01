Foto de ilustración (Fuente: tapchitaichinh.vn)

Long An, Vietnam (VNA) - La Junta de Administración de la zona económica de la provincia survietnamita de Long An otorgó recientemente el certificado de inversión al grupo estadounidense Coca-Cola para la construcción de una fábrica de producción en la localidad por un valor de 136 millones de dólares.Se trata de la cuarta obra del gigante mundial de los refrescos Coca Cola después de casi 28 años de operación en el mercado de la nación indochina, la cual se ubica en el parque industrial Phu An Thanh, distrito de Ben Luc.Una vez entre en funcionamiento, el establecimiento creará puestos laborales para numerosos trabajadores locales, subrayó Nguyen Thanh Thanh, jefe de la Junta de Administración.