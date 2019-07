El Santuario de My Son (Foto: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- Expertos indios y rusos asisten a la restauración y conservación del Santuario de My Son, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el cual se ubica en esta provincia centrovietnamita.Según Phan Ho, director administrativo de My Son, los especialistas de la Academia de Ciencias de Rusia examinaron y estudiaron los ladrillos de las torres, así como su resistencia ante los impactos medioambientales, con el objetivo de planear soluciones para facilitar la reproducción de esos materiales.Por su parte el especialista Basudev Kumar, quien está al frente de un grupo de expertos de la India, reveló que los científicos de su país y los de Vietnam lograron restaurar los grupos de torres K y H, en los últimos tres años, por lo que las edificaciones están listas para recibir a los visitantes.El equipo indio espera, además, finalizar en 2021 la reparación de las torres A, las cuales poseen grandes valores culturales.El templo A1, en particular, es considerado como una obra maestra de la arquitectura del Champa, antiguo estado hinduista.Con 71 templos construidos en cerca de nueve siglos, y 31 estelas descubiertas, My Son, muestra de las famosas culturas y artes Cham, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999.Los monumentos de My Son se consideran como las construcciones más importantes de la civilización Cham. Sus torres tienen una variedad de diseños arquitectónicos que simbolizan la grandeza y pureza de la mítica y sagrada Montaña Meru de los dioses hindúes, en el centro del universo.El Santuario de My Son, un notable conjunto arquitectónico que se desarrolló durante un período de diez siglos, evidencia un panorama vivo de la vida espiritual y política en una fase importante de la historia de Asia Sudoriental.Durante la Segunda Guerra Mundial, y las conflagraciones en Indochina, muchos templos y torres fueron dañados. Sin embargo, el trabajo de preservación se ha llevado a cabo y las obras se han mantenido bien conservadas.-VNA