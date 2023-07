El partido entre los dos equipos fue transmitido en vivo en Times Square en Nueva York. (Foto: VNA)

Las jugadoras vietnamitas se toman fotos con los aficionados. (Fuente: VNA)

El equipo de Vietnam y de EE. UU. ingresan al primer partido, el Grupo E de la final de la Copa Mundial Femenina de 2023 en Auckland, Nueva Zelanda, el 22 de julio de 2023. (Foto: AFP/VNA)

Una feroz competencia por el balón entre la mediocampista Nguyen Thi Tuyet Dung (No. 7) y la delantera estadounidense Trinity Rodman (No. 20) en el partido. (Foto: AFP/VNA)

Hanoi, 22 jul (VNA)- Al enfrentar a Estados Unidos, actual campeona mundial, en su primer partido de la Copa Mundial Femenina de 2023, el equipo nacional dirigido por el entrenador Mai Duc Chung tuvo un valiente juego, mostrando un fuerte espíritu de las vietnamitas ante las dificultades y los desafíos.En la primera mitad del partido, el equipo estadounidense controló hasta 66% del balón, lanzó 17 tiros y anotó dos goles; mientras tanto, la selección femenina de Vietnam aún no tuvo la oportunidad de rematar la portería del rival.En la segunda mitad, jugadoras del equipo estadounidense como Rosemary Lavelle y Megan Rapinoe siguieron reforzando la presión ante el área de portería de la selección vietnamita. En el minuto 77, Lindsey Horan elevó la diferencia a 3-0 para la defensora del título mundial.A pesar de perder tres goles en el primer partido de la Copa Mundial, las "chicas diamantes" vietnamitas pudieron salir con orgullo del estadio Eden Park. El resistente espíritu de lucha ayudó a las alumnas del entrenador Mai Duc Chung a evitar una dura derrota como se esperaba, generando confianza para los partidos restantes de la fase de grupos contra Portugal (27 de julio) y Holanda (primero de agosto).La oportunidad de crear milagros aún espera a las "guerreras de la estrella dorada" vietnamitas en su primera Copa Mundial.En la rueda de prensa, el entrenador Mai Duc Chung expresó: “Cuando se tocó el himno nacional vietnamita, me sentí emocionado. Nunca hemos jugado la Copa Mundial. Pero ahora, todo el mundo escucha el himno nacional de Vietnam. Es un honor y un orgullo. Cada partido, tendremos diferentes ajustes profesionales. Nos prepararemos bien para el partido contra Portugal”.La derrota ante Estados Unidos no desanimó a la selección femenina de Vietnam cuando todo el equipo jugó muy bien por los colores de la bandera, dijo, y agregó que, en este partido, la portera Kim Thanh salvó de manera excelente un gol al vencer a la delantera número uno estadounidense Alex Morgan en un penalti.La página de Twitter de la FIFA escribió: “Tran Thi Kim Thanh hizo que todos se inclinaran. La arquera de la selección femenina vietnamita tuvo una actuación extremadamente impresionante y emotiva en la primera mitad y detuvo con éxito el tiro penal de Alex Morgan".Por su parte, el entrenador del equipo estadounidense Vlatko Andonovski elogió a las chicas vietnamitas, quienes jugaron bien y causaron muchas dificultades a sus alumnas.La selección vietnamita jugó con un buen espíritu de equipo y gran determinación, valoró y enfatizó que las jugadoras vietnamitas fueron muy organizadas en defensa y valientes en los placajes.La derrota en el partido inaugural de la selección femenina de Vietnam en la Copa Mundial Femenina de 2023 no decepciona ni entristece a los fanáticos vietnamitas, ni reduce su entusiasmo. Por el contrario, todavía se sienten muy orgullosas y admiran a las alumnas del entrenador Mai Duc Chung porque las "guerreras de la estrella dorada" compitieron y actuaron muy impresionante y hermosa.Las chicas de Vietnam no marcaron un gol, pero ganaron mucho cariño y admiración en los corazones de los aficionados vietnamitas, gracias a su espíritu valiente, fuerte voluntad, determinación y lucha ardua por los colores de la bandera./.