Coreógrafa Tran Ly Ly entre las mujeres más influyentes selecionadas por Forbes (Fuente: Tran Ly Ly)

Hanoi (VNA) Con contribuciones especiales al ballet y la danza contemporánea nacionales, Tran Ly Ly se ha convertido en la primera directora del Teatro de la Ópera y Ballet de Vietnam (VNOB), y también está en la lista de las 50 mujeres más influyentes del país en 2019, seleccionadas por la revista Forbes Vietnam.Nacida en una familia de madre bailarina de ballet, Tran Ly Ly mostró muy temprano su talento y pasión por el baile. Comenzó a estudiar profesionalmente cuando tenía 10 años de edad. En la escuela secundaria ganó dos concursos nacionales de talentos de danza en 1992 y 1994, lo que pocos jóvenes artistas han podido lograr.Después de ocho años de estudiar danza, Ly Ly pasó la prueba de ingreso a la Universidad de Cine y Teatro, Departamento de Composición de Danza, con la mejor nota.Pero no se matriculó en la escuela, a los 19 años Tran Ly Ly fue al extranjero para cursar un programa de becas de la Universidad de Tecnología de Queensland, en Australia.Tras siete años en esa nación y luego en Francia, regresó a Vietnam en 2003 con el deseo de desarrollar la danza en su tierra natal.En 2006, lanzó su primera gran obra, One day, que causó una fuerte impresión en el público. Esa puesta en escena tuvo un éxito inesperado y se convirtió en la primera obra que confirmó a Tran Ly Ly como coreógrafa. El espectáculo fue seleccionado para presentarse en los Días Europeos en Vietnam en 2006.Sus siguientes piezas, como Living in the Box (2008), Zen y 7X (2012), y Yes Yes No No (2016), también fueron muy conocidas.A finales de 2018, Ly Ly dejó su puesto como subdirectora de la Escuela Vocacional de Ballet de Ciudad Ho Chi Minh para ocupar un nuevo cargo, directora de la VNOB.Como primera mujer en asumir esa responsabilidad en la historia de 60 años de la institución, Ly Ly tiene la ambición de afrontar nuevos desafíos para conmemorar el aniversario de su fundación. Por ello, ha organizado una serie de grandes presentaciones como el Lago de los cisnes, El escultor (ópera) y algunos espectáculos de ópera mixtos al estilo de los teatros principales del mundo./.