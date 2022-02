En Phnom Penh (Fuente:Xinhua/VNA)

Phnom Penh (VNA) – A pesar de la propagación de la variante Ómicron del coronavirus, tanto Camboya como Tailandia afirmaron que no impondrán medidas de confinamiento.



El primer ministro camboyano, Samdech Techo Hun Sen, enfatizó el 22 de febrero la política de no bloquear la capital y las provincias como en 2021.



No se impondrán medidas de bloqueo para evitar el caos y la escasez de bienes, dijo.



Debido a la escasez del fármaco Molnatris para el tratamiento del COVID-19, el premier hizo un llamado a las farmacias privadas para que no aumenten el precio del medicamento.

Según el Ministerio de Salud, Camboya ha detectado 598 casos de Ómicron con dos muertes relacionadas. El país de 16 millones de habitantes tiene una tasa de vacunación contra el COVID-19 del 89,99 por ciento.

Mientras tanto, el ministro tailandés de Salud, Anutin Charnvirakul, dijo que su país tampoco emitirá ninguna orden de cierre, aunque se ha elevado el riesgo de infección por COVID-19 al nivel 4, el segundo más alto.



Explicó que la actualización tiene como objetivo recordar a las personas que mantengan una distancia segura y eviten las reuniones masivas para frenar la propagación del virus.

Hizo un llamado a los pobladores para que mantengan la calma ya que el número de infecciones también está aumentando en muchos países.

Dijo que Tailandia tiene suficientes camas en los hospitales para pacientes con COVID-19, pero aconsejó a aquellos sin síntomas o con síntomas leves que se traten en casa para evitar sobrecargar el sistema de salud pública.

El 22 de febrero, Tailandia reportó 18 mil 364 nuevos casos de COVID-19 y 35 muertes, lo que elevó las cifras acumuladas a más de 2,74 millones y 22 mil 691, respectivamente./.