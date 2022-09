Hanoi (VNA)- El Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam (PVN) ha alcanzado logros cruciales e integrales en las labores de pesquisa, explotación, industria del gas, petroquímica, suministro de electricidad y servicios de técnicas relativas.El director general de PVN, Le Manh Hung, subrayó que gracias a la administración eficiente sobre la base de la aplicación sincrónica de la transformación digital, la entidad se convirtió en un grupo económico prestigioso en el país y el mundo, así como una herramienta para la regulación macroeconómica del Gobierno y columna vertebral para la seguridad energética, alimentaria (al proveer fertilizantes para la agricultura) y económica (como un gran contribuyente al presupuesto estatal) y la defensa nacional (al participar en la salvaguardia de la soberanía del país en el mar).Cabe destacar que el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, reafirmó, durante el acto de inauguración de la planta termoeléctrica Song Hau 1 a mediados de julio pasado, el papel de PVN en la garantía de la seguridad energética nacional, debido a la implementación de una serie de proyectos de esa índole, entre ellos, el de Song Hau 1 constituye una de las evidencias más esclarecedoras.El mencionado factor constituye un fundamento garantizador para uno de los cinco grandes equilibrios de la economía de Vietnam , que coadyuva a convertir el país en uno de los líderes en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el suministro de energía.Hasta la fecha, la capacidad instalada total de las centrales eléctricas de PVN se sitúa en cinco mil 405 megavatios (MW), lo que representa aproximadamente el 10 por ciento de la electricidad total generada en el sistema eléctrico nacional. De tal manera, PVN deviene el segundo mayor productor de electricidad de Vietnam.En particular en el contexto marcado por el aumento de precios de petróleo y gas y la escasez de las fuentes suministradoras, el establecimiento de una cadena de conexión en el sector adquiere un significado aún más alto. En ese escenario, la planta de petroquímica Dung Quat operada por PVN satisface el 30 por ciento de las demandas domésticas.Según especialistas, con anterioridad cuando no existía aún la central de Dung Quat, Vietnam tuvo que vender el crudo a otros países capaces de realizar la mencionada labor y luego, readquirir los productos derivados de hidrocarburos, lo que significa la venta a precios bajos y la compra a precios altos y obstaculiza el incremento de la reserva de divisas y la consolidación de la autonomía energética del país.Por esa razón, los expertos confirieron especial importancia al papel de las plantas petroquímica s.Datos oficiales indican que Petrovietnam ha explotado de las fuentes domésticas y extranjeras un total 441,5 mil millones de toneladas de petróleo y 174,7 mil millones de metros cúbicos, para satisfacer las exigencias para la producción de 170 mil millones de kilovatios por hora (kWh), 55 mil millones de productos derivados de petróleo, y 70 y 90 por ciento de las demandas de gas licuado de petróleo y condensado.Si la exploración y la producción se considera la base, la tecnología de procesamiento de petróleo y gas ha contribuido a la producción de millones de toneladas de fertilizantes de nitrógeno y urea de alta calidad, lo que garantiza las abundantes cosechas para los agricultores.Hasta ahora, las plantas de fertilizantes de Phu My y las plantas de fertilizantes de Ca Mau de PCV están operando de manera estable con una capacidad total de aproximadamente 1,6 millones de toneladas de fertilizante nitrogenado (urea) por año. Gracias a esa labor eficiente, el grupo asegura el suministro de más del 70 por ciento de la demanda al respecto de todo el país.Mientras, las dos empresas que operan las plantas mencionadas, PVFCCo y PVCFC, se han empeñado en investigar e invertir para crear nuevos productos de alta calidad.Recientemente, en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, los altos precios del gas (suministro de insumos de fertilizantes nitrogenados) han llevado a una crisis para el suministro correspondiente en el mundo. Sin embargo, las fábricas de PVN han ayudado a los agricultores de todo el país a tener una fuente estable de fertilizantes de alta calidad a precio razonable, contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria del país.Como locomotora económica de Vietnam, herramienta de regulación macroeconómica del Gobierno, los productos estratégicos como el crudo, gasolina, proteínas, electricidad, gas y LPG, entre otros, de PVN han coadyuvado activamente a estabilizar el mercado.Incluso durante la pandemia de la COVID-19, pese a las dificultades para hacer frente a la caída de los precios del crudo, PVN aportó en 2020 aún 3,6 mil millones de dólares al presupuesto estatal, alcanzando el 101 por ciento del plan trazado para el año.La crisis del precio del petróleo y la complicada evolución de la COVID-19 en 2021 tampoco pudieron afectar los aportes de PVN al presupuesto estatal (al contribuir con 4,9 mil millones de dólares).No solo contribuye a la economía, sino que las labores del contingente de ingenieros y trabajadores y cada plataforma de perforación de PVN en el mar evidencian la soberanía del país y la implementación de la estrategia económica marina de Vietnam.Las plataformas mineras y de perforación, los barcos de exploración sísmica y los dragaminas son todos hitos de la soberanía en el Mar del Este, así como un punto de apoyo para que los pescadores se adhieran al mar.Recientemente, trabajando con Petrovietnam en Quang Ngai, el presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue, afirmó que Petrovietnam es una de las empresas estatales que desempeña el papel más importante en la economía del país y realiza importantes aportes a la seguridad energética, seguridad alimentaria y protección de la soberanía sobre mares e islas.El colectivo de trabajadores de PCV mantiene el entusiasmo en sus corazones, para implementar de forma eficiente la gestión eficaz, la búsqueda de petróleo, el desarrollo de la cadena de valor, garantizando así la seguridad nacional en los cuatro sectores mencionados./.