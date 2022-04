To An Xo, jefe de la Oficina del Ministerio de Seguridad Pública (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Un representante del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de Vietnam se refirió hoy a las medidas de prevención y lucha contra actos de difusión de información falsa , mientras que otro del Ministerio de Finanzas (MFV) destacó formas de garantizar la transparencia de los mercados financieros, bursátiles y de bonos.En la rueda de prensa ordinaria correspondiente a abril del Gobierno, el teniente general To An Xo, jefe de la Oficina y portavoz del MSP, dijo que el Primer Ministro, el MFV y la Comisión Estatal de Valores emitieron recientemente instrucciones para la solución de noticias falsas no solo en el mercado de valores, sino también en muchos otros aspectos de la sociedad.En ese sentido, subrayó que el MSP instruyó a sus departamentos y policías de localidades intensificar la prevención y investigación de las personas que difundan información tergiversada o no verificada, y tomar distintas medidas, desde administrativas hasta penales, para manejar el problema.Mientras, el viceministro de Finanzas Nguyen Duc Chi informó que las autoridades pertinentes se empeñan en investigar las recientes irregularidades en los mercados de acciones y bonos y publicarán conclusiones satisfactorias pronto.Al hacer hincapié en la necesidad de perfeccionar los marcos legales y la gestión de los mercados, dijo que su cartera revisará de inmediato las normas relativas a los bonos, la Ley de Empresas y otras para proponer al Gobierno la modificación del Decreto no. 153 de 2020 sobre la colocación privada de bonos corporativos, con el fin de adaptar a la realidad y prevenir las manipulaciones.El MFV también trabajará para reestructurar el mercado de valores , señaló, y agregó que supervisará las empresas públicas y no públicas cuando movilicen capital, aumentará el monitoreo para detectar signos de manipulación del mercado, así como impulsará el manejo de irregularidades en la divulgación de información y uso de capital./.