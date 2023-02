La delantera vietnamita Huynh Nhu (Fuente: Lank FC)

Hanoi (VNA)- La delantera vietnamita Huynh Nhu, de 31 años de edad, concedió una entrevista al periódico O Jogo sobre su carrera, la cual adaptó a Portugal y al fútbol luso, tras seis meses de jugar para el club Lank FC.



La futbolista espera que su viaje anime a más jugadoras a luchar por sus sueños, y que más vietnamitas se arriesguen a venir a Europa.



“Quiero alentar a los jóvenes a que se muevan temprano, para que se desarrollen mejor y más rápido, para que luego podamos lograr el éxito en el país y, por supuesto, tener equipos y selecciones más fuertes”, expresó.



La capitalina de la selección femenina de fútbol vietnamita también compartió sobre su vida en Portugal, diciendo que los portugueses son muy ambles y atentos.



“El personal de Länk Vilaverdense me recibió muy bien y me ayudó mucho en la adaptación”, dijo, y agregó que sus colegas y todos en este club están dispuestos a ayudar, lo que le permitió superar algunas dificultades al comienzo de este viaje.



Sobre la calidad del fútbol en Vietnam y Portugal, dijo que en los últimos años ha habido un crecimiento notable en el país indochino, pero aún queda mucho por hacer y un largo camino por recorrer.



“Por el momento, el sistema profesional de la liga de fútbol femenino de Vietnam, así como la calidad de los clubes, no están al nivel de Portugal. En términos de gerentes e instalaciones de entrenamiento, no somos tan buenos y tampoco estamos tan evolucionados. En cuanto al estilo de juego y de fútbol, no veo grandes diferencias entre las ligas. El fútbol femenino portugués está muy desarrollado, fruto de la inversión realizada en los últimos años”, observó.



Según las estadísticas, en seis meses en Lank FC, la delantera de Tra Vinh anotó seis goles y realizó dos asistencias en 14 partidos disputados.

Huynh Nhu nació en 1991, en la provincia sureña de Tra Vinh. Ha ganado cuatro Balones de Oro de Vietnam, cuatro títulos de Máxima Goleadora y muchas veces el de Mejor Jugadora del Campeonato Nacional de Vietnam.

La "Número 9" es la capitana de la selección nacional, ganó tres medallas de oro en los Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games) en 2017, 2019 y 2021, y la Copa regional AFF 2019.

También ostenta el récord de más goles de la selección vietnamita femenina con 59 tanteos./.