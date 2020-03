Hanoi (VNA) - "Last Week Tonight with John Oliver", un programa de televisión estadounidense de sátiras y noticias nocturno presentado por el comediante John Oliver, elogió una canción vietnamita sobre cómo luchar contra la enfermedad respiratoria aguda causada por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Destaca programa televisivo estadounidense canción vietnamita contra COVID-19 (Fuente: Last Week Tonight with John Oliver

La propaganda, titulada "Ghen Co Vy", fue cubierta por "Ghen" (Celos), un popular producto musical conjunto de los cantantes de pop Min y Erik, el compositor Khac Hung y el Ministerio de Salud de Vietnam.El comediante y escritor inglés-estadounidense Oliver describió la canción como un video de información pública "increíble" sobre cómo limitar la propagación del coronavirus a través de una higiene adecuada.“¡Vietnam hizo una canción sobre lavarse las manos para prevenir la infección por coronavirus y es absolutamente una bofetada! ¡Ese es un auténtico club banger allí mismo!”, exclamó.En el episodio se mostraron partes del video musical animado de la canción, que representa imágenes cómicas del novedoso coronavirus y personas con máscaras y que se lavan las manos para prevenir infecciones.Vietnam ha registrado 16 casos de infección por COVID-19 hasta el momento. Todos han sido curados con éxito y dados de alta del hospital.Este país sudesteasiático no reporta nuevos casos de COVID-19 desde el 13 de febrero. La comuna de Son Loi, en el distrito de Binh Xuyen, provincia nor vietnamita de Vinh Phuc estuvo en cuarentena hace 20 días y se espera que se levante el cierre mañana./.