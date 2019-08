Foto de ilustración (Fuente: bgr.com)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Los sistemas informáticos juegan un papel importante para la operación de las firmas vietnamitas en la era digital, y los ataques cibernéticos constituyen un riesgo para la seguridad de los datos y equipos informáticos, no solo del Gobierno y las grandes corporaciones, sino también de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), según valoraron los expertos.Las Pymes ocupan, en particular, el 98 por ciento del total de las compañías nacionales, y generan el 40 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam, por lo que las amenazas cibernéticas a estas entidades constituyen una preocupación para el país sudesteasiático.Estudios demuestran que el 22 por ciento de las pequeñas empresas en el mundo sufren ataques cibernéticos, mientras que una encuesta de Kaspersky, compañía internacional dedicada a la seguridad informática, reveló que el 74 por ciento de las Pymes no prestan suficiente atención a ese problema.Yeo Siang Tiong, gerente general de Kaspersky en el Sudeste Asiático, afirmó que el 43 por ciento de la filtración de datos se debe a la liberación intencional o por descuido de los mismos por parte de los empleados.El empresario destacó algunas medidas para fomentar sus defensas cibernéticas, incluido el entrenamiento a trabajadores sobre los fundamentos básicos de seguridad informática, además de la creación de copias de datos, el control del acceso a informaciones corporativas, así como la actualización de las aplicaciones y software profesionales.-VNA