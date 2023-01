El embajador de Tailandia acreditado en Hanoi, Nikorndej Balankura (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Con la política económica mucho más abierta y la meta de lograr ceros emisiones netas para 2050 de Vietnam, los inversionistas tailandeses en energía renovable y economía digital están muy interesados en colocar más capital en la nación indochina.



El embajador de Tailandia acreditado en Hanoi, Nikorndej Balankura, hizo esta valoración al referirse a las perspectivas de la cooperación binacional en 2023, cuando ambas naciones conmemoran el decenio del establecimiento de la asociación estratégica bilateral, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, en ocasión del Año Nuevo Lunar.



Con respecto los lazos económicos, notificó que durante los últimos 10 años, las relaciones bilaterales han alcanzado un paso de avance crucial, refiriéndose a la posición de Tailandia como uno de los 10 principales inversores, solo después de Singapur, en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



“Tailandia ahora ocupa el noveno lugar entre los inversores en Vietnam. Y preveo un gran interés de los inversores extranjeros tailandeses por este país, pues su política económica atrae a los extranjeros. Espero que Tailandia esté entre los cinco primeros en un futuro muy cercano”, expresó.



En la ocasión, Nikorndej Balankura elogió los esfuerzos efectivos de Hanoi para frenar los efectos de la pandemia de la COVID-19.



Si bien, mientras la mayoría de los países del mundo se han estancado, Vietnam ha mantenido su crecimiento de ocho por ciento en 2022, el cual, particularmente, alcanzó un récord del 13,67 por ciento en el último trimestre del año pasado, destacó.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Se trata de resultados encomiables, especialmente en el contexto marcado por la recesión global, la interrupción de la cadena de suministro a nivel mundial y el plan de Vietnam de convertirse en un país de cero emisiones netas para 2050.



Esos alcances ayudarán a Vietnam en la atracción de inversión extranjera directa de todo el mundo, particularmente de Tailandia.



El jefe de la misión diplomática de Bangkok en Hanoi notificó que se registrarán en 2023 “vientos en contra”, lo cual podría ralentizar la economía mundial.



En ese sentido, el mundo debe enfrentar aún la recesión global, una inflación más alta y el aumento de las tasas de interés.



Sin embargo, a pesar de toda esta desaceleración, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue pronosticando que el Sudeste Asiático, tanto Tailandia como Vietnam, crecerán positivamente.



“Confío en que Vietnam, por las razones que mencioné antes, mantendrá ese crecimiento, un crecimiento alto en comparación con otros países y permanecerá más o menos bien protegido de las perturbaciones económicas globales que están causando las recesiones”, recalcó,



Por otra parte, el diplomático también enalteció la asociación estratégica bilateral intensificada, un estatus especial que solo Tailandia y Vietnam establecen en la ASEAN.



El próximo año los dos países cumplirán 10 años del establecimiento de la asociación estratégica binacional, pero los nexos se han elevado a una asociación estratégica intensificada, lo cual resulta muy especial en el marco de la ASEAN, subrayó.

“Es un vínculo estrecho que comparten los vecinos y hermanos, así que creo que es muy especial. Y lo que hemos logrado en los últimos 10 años es incontable”, agregó.

El primer ministro tailandés, Prayut Chan-o-cha, y su par vietnamita, Pham Minh Chinh, en una reunión efectuada al margen de la 40 y 41 ª Cumbres de la ASEAN y en Phnom Penh (Fuente: VNA)

Con respecto a los lazos en el campo político, Nikorndej Balankura apreció la organización constante de visitas e intercambios.

En términos del intercambio pueblo a pueblo, apreció que esos lazos se han fortalecido, puesto que hoy tanto los tailandeses como los vietnamitas se conocen más en términos de cultura, idioma, películas, música.



Justo después de la pandemia, 400 mil vietnamitas han visitado Tailandia. Aproximadamente 50 mil tailandeses han venido al país indochino, citó.



Añadió que esas cifras van creciendo, al igual que el número de vuelos que se operan, por lo que manifestó su certidumbre de una cooperación muy prometedora en todos los aspectos, desde políticos y económicos hasta el intercambio pueblo a pueblo.



El embajador tailandés también abordó el papel de Vietnam en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, al que califica de muy encomiable.



En los últimos años, Vietnam ha sido miembro del Consejo de Seguridad con mucho éxito y ha representado muy bien a la región de Asia y al Sudeste Asiático en particular, alabó.



“Creo que el hecho de que Vietnam haya sido elegido es encomiable y bien merecido. Vietnam es un candidato de la ASEAN, por lo que la candidatura de Vietnam ha recibido el apoyo de la ASEAN”, remarcó.



“Y es una segunda elección exitosa, no la primera. Así que deviene aún más pronunciado el éxito de Vietnam. Entonces, no solo tenemos a Vietnam como miembro del CDH de 2014 a 2016, sino que también será miembro de 2023 a 2025. Y esto fortalecerá el historial de derechos humanos de Vietnam, avanzando en la protección y promoción de los derechos humanos”, alabó.



En ese sentido, manifestó el deseo de contar con el apoyo de los miembros de la ASEAN en la candidatura de Tailandia a miembro del CDH del mandato 2025-2027.



Durante la entrevista, el embajador también se refirió al ambiente alegre del Año Nuevo Lunar (Tet) en Vietnam, considerando esta festividad como una confluencia de la cultura tradicional, la sociedad moderna y la forma de vida.





Calle de flores tradicional en la calle Luoc, en el casco antiguo de Hanoi (Fuente: VNA)

Hizo hincapié en las similitudes entre las celebraciones de Año Nuevo en los dos países, como las costumbres de visitar a nuestros ancianos, familiares y acudir a las pagodas. Los tailandeses también vuelven a casa durante el Festival Songkran, su tradicional festival de Año Nuevo.



El año 2023 va a marcar un hito importante para las relaciones Tailandia-Vietnam, no solo por la celebración del Año Nuevo, sino también por el plan de la Embajada de Tailandia en Hanoi de celebrar el décimo aniversario de asociación estratégica bilateral, a la par de actividades para fomentar de manera integral las relaciones binacionales multifacéticas desde la política, la economía y la cultura y hasta el intercambio pueblo a pueblo.



Como Vietnam logró controlar a la COVID-19 y se encuentra en el proceso de reanudar la normalidad, y ambas partes se empeñan en los preparativos para celebrar el decenio del establecimiento de la asociación estratégica bilateral, “a partir del Tet creo que tendremos una serie de actividades para compartir a lo largo del año”, concluyó./.