En el contexto del rápido avance de la Cuarta Revolución Industrial, la innovación y la transformación digital se están convirtiendo en importantes motores del desarrollo de la educación vietnamita. La aplicación de tecnologías digitales, la inteligencia artificial y las plataformas de aprendizaje en línea no solo contribuye a renovar los métodos de enseñanza y mejorar la eficacia de la gestión, sino que también amplía las oportunidades de acceso al conocimiento para los estudiantes.