Vietnam - Japón: una asociación estratégica integral en pleno auge

Más de cinco décadas después del establecimiento de relaciones diplomáticas y tres años después de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral, los vínculos entre Vietnam y Japón siguen profundizándose de manera integral, sustantiva y eficaz. La confianza política se consolida, los intereses económicos están cada vez más entrelazados y los nexos entre los pueblos de ambos países se fortalecen cada vez más, en beneficio de sus respectivas poblaciones y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad de la región y del mundo.