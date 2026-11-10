Vietnam - Japón: una asociación estratégica integral en pleno auge

Política
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se reúne con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, durante su visita oficial a Vietnam (Hanoi, 2 de mayo de 2026). (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se reúne con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, durante su visita oficial a Vietnam (Hanoi, 2 de mayo de 2026). (Foto: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung preside la ceremonia oficial de bienvenida a su homóloga japonesa, Takaichi Sanae, durante su visita a Vietnam (Hanoi, el 2 de mayo de 2026). (Foto: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung preside la ceremonia oficial de bienvenida a su homóloga japonesa, Takaichi Sanae, durante su visita a Vietnam (Hanoi, el 2 de mayo de 2026). (Foto: VNA)
El emperador japonés Akihito y la emperatriz Michiko visitan la Ciudad Imperial de Hue (2017). (Foto: VNA)
El emperador japonés Akihito y la emperatriz Michiko visitan la Ciudad Imperial de Hue (2017). (Foto: VNA)
Niños vietnamitas dan una cálida bienvenida al príncipe heredero japonés Akishino y a la princesa Kiko durante su visita oficial a Vietnam (2023). (Foto: VNA)
Niños vietnamitas dan una cálida bienvenida al príncipe heredero japonés Akishino y a la princesa Kiko durante su visita oficial a Vietnam (2023). (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, prueba el metro de la línea 1 Ben Thanh-Suoi Tien, la primera línea de metro del país y el mayor proyecto de asistencia oficial para el desarrollo de Japón en Vietnam (Ciudad Ho Chi Minh, el 22 de febrero de 2025). (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, prueba el metro de la línea 1 Ben Thanh-Suoi Tien, la primera línea de metro del país y el mayor proyecto de asistencia oficial para el desarrollo de Japón en Vietnam (Ciudad Ho Chi Minh, el 22 de febrero de 2025). (Foto: VNA)
El destructor Asahi de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, encabezado por el capitán de navío Jio Takemasa, comandante de la Segunda Flotilla de Destructores, llega al puerto de Tien Sa para iniciar una visita de amistad de cuatro días a la ciudad de Da Nang, del 2 al 5 de abril de 2026. (Foto: VNA)
El destructor Asahi de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, encabezado por el capitán de navío Jio Takemasa, comandante de la Segunda Flotilla de Destructores, llega al puerto de Tien Sa para iniciar una visita de amistad de cuatro días a la ciudad de Da Nang, del 2 al 5 de abril de 2026. (Foto: VNA)
La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, el príncipe heredero japonés Akishino y la princesa Kiko alimentan a los peces en el estanque del Presidente Ho Chi Minh, situado en el recinto del sitio histórico dedicado al líder vietnamita, en el Palacio Presidencial (el 21 de septiembre de 2023). (Foto: VNA)
La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, el príncipe heredero japonés Akishino y la princesa Kiko alimentan a los peces en el estanque del Presidente Ho Chi Minh, situado en el recinto del sitio histórico dedicado al líder vietnamita, en el Palacio Presidencial (el 21 de septiembre de 2023). (Foto: VNA)
Ceremonia de colocación de la placa conmemorativa y corte de la cinta inaugural de la pagoda Dai An de Tokio, el primer templo budista vietnamita en la capital japonesa (Japón, el 31 de mayo de 2026). (Foto: VNA)
Ceremonia de colocación de la placa conmemorativa y corte de la cinta inaugural de la pagoda Dai An de Tokio, el primer templo budista vietnamita en la capital japonesa (Japón, el 31 de mayo de 2026). (Foto: VNA)
La planta de tratamiento de aguas residuales de Yen Xa, ubicada en Thanh Liet, Hanoi, es la mayor de su tipo en el norte de Vietnam. Se trata de un proyecto clave financiado mediante préstamos de asistencia oficial para el desarrollo de Japón, con una capacidad de tratamiento de 270 mil metros cúbicos diarios. La instalación fue inaugurada el 19 de agosto de 2025. (Foto: VNA)
La planta de tratamiento de aguas residuales de Yen Xa, ubicada en Thanh Liet, Hanoi, es la mayor de su tipo en el norte de Vietnam. Se trata de un proyecto clave financiado mediante préstamos de asistencia oficial para el desarrollo de Japón, con una capacidad de tratamiento de 270 mil metros cúbicos diarios. La instalación fue inaugurada el 19 de agosto de 2025. (Foto: VNA)
Cadena de producción de motocicletas en la fábrica de Honda, en Phuc Yen, provincia norvietnamita de Vinh Phuc. (Foto: VNA)
Cadena de producción de motocicletas en la fábrica de Honda, en Phuc Yen, provincia norvietnamita de Vinh Phuc. (Foto: VNA)
Espectáculo de arte tradicional japonés en el marco de la Semana de la Cultura y el Turismo de Ha Nam 2023, celebrada en el complejo turístico de Tam Chuc (provincia de Ha Nam, el 14 de mayo de 2023). (Foto: VNA)
Espectáculo de arte tradicional japonés en el marco de la Semana de la Cultura y el Turismo de Ha Nam 2023, celebrada en el complejo turístico de Tam Chuc (provincia de Ha Nam, el 14 de mayo de 2023). (Foto: VNA)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vietnam - Japón: una asociación estratégica integral en pleno auge

Más de cinco décadas después del establecimiento de relaciones diplomáticas y tres años después de su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral, los vínculos entre Vietnam y Japón siguen profundizándose de manera integral, sustantiva y eficaz. La confianza política se consolida, los intereses económicos están cada vez más entrelazados y los nexos entre los pueblos de ambos países se fortalecen cada vez más, en beneficio de sus respectivas poblaciones y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad de la región y del mundo.

Seguir VietnamPlus
#Vietnam #Japón #Asociación Estratégica Integral

Noticias relacionadas