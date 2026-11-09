Vietnam envía mensajes de condolencias por el tiroteo en Polonia

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro, Le Minh Hung, enviaron hoy mensajes de condolencias al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y al primer ministro, Donald Tusk, respectivamente, tras el tiroteo ocurrido en la ciudad de Cracovia, que causó numerosas víctimas mortales y heridos.



El tiroteo tuvo lugar en la tarde del 7 de noviembre en la Plaza del Mercado Principal (Rynek Główny), uno de los lugares más emblemáticos y turísticos de Cracovia. Según las autoridades locales, el ataque dejó seis personas fallecidas y 15 heridas.



El presunto autor, un ciudadano polaco de 24 años, abrió fuego contra los transeúntes desde un vehículo y resultó gravemente herido durante la intervención policial. Falleció en el hospital en la madrugada del 9 de noviembre. Las autoridades polacas investigan el caso como un posible acto de terrorismo./.

VNA