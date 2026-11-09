Política

Vietnam envía mensajes de condolencias por el tiroteo en Polonia

Dirigentes vietnamitas expresaron sus condolencias a Polonia tras un tiroteo en Cracovia que dejó seis muertos y 15 heridos.

Las fuerzas de seguridad y la policía fueron desplegadas frente a la vivienda del sospechoso del tiroteo en la localidad de Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia, el 8 de noviembre de 2026. Foto: PAP/VNA
Las fuerzas de seguridad y la policía fueron desplegadas frente a la vivienda del sospechoso del tiroteo en la localidad de Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia, el 8 de noviembre de 2026. Foto: PAP/VNA

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro, Le Minh Hung, enviaron hoy mensajes de condolencias al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y al primer ministro, Donald Tusk, respectivamente, tras el tiroteo ocurrido en la ciudad de Cracovia, que causó numerosas víctimas mortales y heridos.

El tiroteo tuvo lugar en la tarde del 7 de noviembre en la Plaza del Mercado Principal (Rynek Główny), uno de los lugares más emblemáticos y turísticos de Cracovia. Según las autoridades locales, el ataque dejó seis personas fallecidas y 15 heridas.

El presunto autor, un ciudadano polaco de 24 años, abrió fuego contra los transeúntes desde un vehículo y resultó gravemente herido durante la intervención policial. Falleció en el hospital en la madrugada del 9 de noviembre. Las autoridades polacas investigan el caso como un posible acto de terrorismo./.

VNA
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