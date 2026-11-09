Templo de la Literatura de Bac Ninh, emblema de la tradición académica

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - Al igual que el Templo de la Literatura - Quoc Tu Giam de Hanoi, el Templo de la Literatura de Bac Ninh, situado en el barrio de Vo Cuong, ciudad de Bac Ninh, conserva importantes vestigios de la tradición académica y del amor por el estudio de la región de norte.



Además de su valor como patrimonio histórico y cultural, este recinto constituye un espacio de educación tradicional que fomenta el respeto por el conocimiento y el reconocimiento del talento entre las nuevas generaciones.



Símbolo de la tradición académica de la región del norte



El Templo de la Literatura de Bac Ninh fue construido durante la dinastía Le So, en la antigua localidad de Thi Cau, perteneciente a la región del norte. En 1893, durante el reinado del emperador Thanh Thai, fue trasladado al monte Phuc Son, en el actual barrio de Vo Cuong.



El recinto está dedicado a Confucio y a destacados maestros y pensadores del confucianismo. También rinde homenaje a los eruditos originarios de Bac Ninh-Kinh Bac que realizaron importantes contribuciones al país durante las distintas dinastías feudales.



Tras varias restauraciones, el complejo conserva una arquitectura tradicional integrada por la puerta principal, los pabellones ceremoniales, el edificio de culto, las galerías laterales y otras construcciones, rodeadas de jardines y árboles que crean un ambiente solemne y tranquilo.



Uno de sus elementos más destacados son las 12 estelas de piedra conocidas como "Kim bang luu phuong" (Registro de oro de las personalidades ilustres), erigidas en 1889 por iniciativa del funcionario educativo Do Trong Vi. En ellas figuran los nombres, lugares de origen, exámenes, títulos académicos y cargos de quienes obtuvieron los más altos grados académicos en Kinh Bac a lo largo de distintas dinastías.



Estas estelas constituyen una valiosa fuente documental para estudiar la historia de los exámenes imperiales y la tradición educativa local. En 2020 fueron reconocidas como Tesoros Nacionales. Anteriormente, en 1988, el Templo de la Literatura de Bac Ninh había sido declarado Monumento Histórico y Cultural de nivel nacional.



Según Nguyen Huu Chien, miembro del Comité de Gestión de Monumentos de Bac Ninh, el recinto representa la tradición de respeto por los maestros y el conocimiento. Cada estela evoca los méritos de los antepasados y recuerda a las nuevas generaciones la importancia de perseverar en el estudio y la formación personal.



De acuerdo con los registros históricos, de los cerca de 3.000 doctores que obtuvo Vietnam durante las dinastías feudales, 677 procedían de Bac Ninh-Kinh Bac, casi una cuarta parte del total. La región fue cuna de numerosas personalidades ilustres, entre ellas Le Van Thinh, primer laureado con el título de Trang Nguyen en la historia de Vietnam, y Nguyen Dang Dao, reconocido con el título de Trang Nguyen en Vietnam y China.



Asimismo, la región cuenta con pueblos célebres por su tradición académica. Entre ellos destaca Kim Doi, en el actual barrio de Vu Ninh, conocido como el "pueblo de los doctores", que aportó 18 laureados de la familia Nguyen y siete de la familia Pham. También sobresalen Tam Son, con 21 doctores, y Vong Nguyet, con ocho.



La tradición del saber



En la actualidad, las nuevas generaciones de Bac Ninh mantienen vivo este legado mediante el esfuerzo académico, la perseverancia y el compromiso con el desarrollo de su tierra natal.

Estudiantes descubren la historia y el valor de los tesoros nacionales. (Foto: VNA)

Las visitas de estudiantes destacados al Templo de la Literatura para rendir homenaje a los antiguos eruditos se han convertido en una actividad habitual. Estas ceremonias permiten a los jóvenes conocer mejor la historia de su región y fortalecer su motivación para alcanzar nuevas metas a través del conocimiento.



Un ejemplo es Nguyen Huu Tien Hung, antiguo alumno de la Escuela Secundaria Especializada de Bac Ninh, quien obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Química de 2024 y consiguió la puntuación más alta de la delegación vietnamita.



El estudiante considera que las visitas al templo antes de importantes competiciones le ayudaron a comprender la responsabilidad de preservar la tradición académica y contribuir al desarrollo del país.



Actualmente, el recinto también es escenario de actividades educativas y culturales organizadas por instituciones, centros escolares y organizaciones locales, como ceremonias de homenaje, reconocimientos al mérito académico y programas de promoción del estudio.



Las autoridades locales mantienen labores permanentes de conservación, cuidado del entorno y atención a los visitantes.



Asimismo, en 2025 se inauguraron el templo dedicado al Presidente Ho Chi Minh y diversas obras de infraestructura complementarias del Parque del Templo de la Literatura, con el objetivo de ampliar el espacio cultural y mejorar su atractivo turístico.



Desde los nombres grabados en las antiguas estelas hasta los logros de los estudiantes vietnamitas en competiciones internacionales, la tradición del saber de Kinh Bac continúa transmitiéndose de generación en generación.



El Templo de la Literatura de Bac Ninh no solo conserva la memoria histórica de la región, sino que también representa un símbolo vivo del respeto por la educación y el talento, e inspira a las nuevas generaciones a estudiar, superarse y contribuir a construir una tierra natal cada vez más próspera y moderna./.