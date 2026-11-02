Hanoi conmemora los 950 años del Templo de la Literatura

Hanoi (VNA)- Una serie de actividades conmemorativas del 950.º aniversario de la fundación del Templo de la Literatura, la primera universidad de Vietnam, se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre, informó hoy el Comité Popular de Hanoi durante una rueda de prensa.

Con 11 actividades culturales y artísticas, exposiciones y experiencias relacionadas con el patrimonio y seminarios científicos, estos eventos tienen como objetivo rendir homenaje a la tradición vietnamita de amor por el estudio, respeto a los maestros y reconocimiento del talento, así como promover los valores de la tradición académica nacional en la vida contemporánea.

En sus palabras, Pham Xuan Tai, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, destacó que la conmemoración del 950.º aniversario del Templo de la Literatura no solo constituye una ocasión para repasar una etapa de la historia y expresar gratitud a los predecesores, sino también para reafirmar la vitalidad perdurable de los valores que han forjado la profundidad cultural de Vietnam y su significado para el futuro del país.

En el contexto actual, la tradición académica debe perpetuarse mediante la aspiración al aprendizaje, el espíritu innovador, la responsabilidad de contribuir a la sociedad y políticas destinadas a descubrir, formar y aprovechar el talento, reiteró.

Según Pham Xuan Tai, el espíritu fundamental de las actividades consiste en valorar el legado del pasado, promover sus valores en el presente y despertar las aspiraciones de desarrollo para el futuro, combinando la investigación científica, la conservación patrimonial y la educación en las tradiciones con la creación artística contemporánea.

Entre las actividades más destacadas figuran el programa experiencial con pasaporte "Viaje por la primera institución nacional de educación superior: huellas del saber", la actividad de registro "Encuentro con personas ilustres", así como diversas muestras y exposiciones sobre la historia del Templo de la Literatura y la tradición de la formación académica y los títulos obtenidos mediante exámenes imperiales.

En esta ocasión, se llevarán a cabo una ceremonia conmemorativa y un seminario científico a nivel nacional.

Las actividades conmemorativas también contribuirán a promover la imagen de la capital milenaria y reafirmar el papel del patrimonio cultural en el desarrollo de las industrias culturales y en la construcción de Hanoi como Ciudad Creativa, donde los valores tradicionales siguen siendo preservados y difundidos en el contexto de la integración internacional./.