Cultura-Deporte

Hanoi conmemora los 950 años del Templo de la Literatura

Una serie de actividades conmemorativas del 950.º aniversario de la fundación del Templo de la Literatura, la primera universidad de Vietnam, se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre, informó hoy el Comité Popular de Hanoi durante una rueda de prensa.

Una actuación artística en la rueda de prensa. (Fuente: VNA)
Una actuación artística en la rueda de prensa. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Una serie de actividades conmemorativas del 950.º aniversario de la fundación del Templo de la Literatura, la primera universidad de Vietnam, se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre, informó hoy el Comité Popular de Hanoi durante una rueda de prensa.

Con 11 actividades culturales y artísticas, exposiciones y experiencias relacionadas con el patrimonio y seminarios científicos, estos eventos tienen como objetivo rendir homenaje a la tradición vietnamita de amor por el estudio, respeto a los maestros y reconocimiento del talento, así como promover los valores de la tradición académica nacional en la vida contemporánea.

En sus palabras, Pham Xuan Tai, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, destacó que la conmemoración del 950.º aniversario del Templo de la Literatura no solo constituye una ocasión para repasar una etapa de la historia y expresar gratitud a los predecesores, sino también para reafirmar la vitalidad perdurable de los valores que han forjado la profundidad cultural de Vietnam y su significado para el futuro del país.

En el contexto actual, la tradición académica debe perpetuarse mediante la aspiración al aprendizaje, el espíritu innovador, la responsabilidad de contribuir a la sociedad y políticas destinadas a descubrir, formar y aprovechar el talento, reiteró.

Según Pham Xuan Tai, el espíritu fundamental de las actividades consiste en valorar el legado del pasado, promover sus valores en el presente y despertar las aspiraciones de desarrollo para el futuro, combinando la investigación científica, la conservación patrimonial y la educación en las tradiciones con la creación artística contemporánea.

Entre las actividades más destacadas figuran el programa experiencial con pasaporte "Viaje por la primera institución nacional de educación superior: huellas del saber", la actividad de registro "Encuentro con personas ilustres", así como diversas muestras y exposiciones sobre la historia del Templo de la Literatura y la tradición de la formación académica y los títulos obtenidos mediante exámenes imperiales.

En esta ocasión, se llevarán a cabo una ceremonia conmemorativa y un seminario científico a nivel nacional.

Las actividades conmemorativas también contribuirán a promover la imagen de la capital milenaria y reafirmar el papel del patrimonio cultural en el desarrollo de las industrias culturales y en la construcción de Hanoi como Ciudad Creativa, donde los valores tradicionales siguen siendo preservados y difundidos en el contexto de la integración internacional./.

VNA
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