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Cultura vietnamita brilla en un festival de intercambio cultural en París

Los trajes tradicionales vietnamitas “ao dai” (vestido largo) y “ao ngu than” (túnica de cinco franjas) y la música vietnamita destacaron en un festival multicultural en París con 20 asociaciones participantes.

El Coro Que Huong interpreta una pieza coral. (Fuente: VNA)
El Coro Que Huong interpreta una pieza coral. (Fuente: VNA)

París, 1 nov (VNA) – Los trajes tradicionales vietnamitas “ao dai” (vestido largo) y “ao ngu than” (túnica de cinco franjas), junto con canciones que ensalzan a la Patria vietnamita, aportaron un vibrante colorido cultural al segundo Festival de Intercambio Cultural de Asociaciones en París.

El evento, efectuado la víspera, reunió a 20 asociaciones representativas de las comunidades vietnamita, camboyana, laosiana y francesa, y ofreció una oportunidad para mostrar sus respectivas identidades culturales y fomentar el entendimiento mutuo.

Los desfiles de trajes tradicionales, a cargo de la Asociación Huong Sac Viet Nam – Au Chau (Encanto de Vietnam en Europa), y las actuaciones musicales del Coro Que Huong presentaron al público internacional la gente, la cultura y los paisajes de Vietnam.

Alain Vu, presidente de la Asociación Huong Sac Viet Nam – Au Chau, explicó que el grupo había elegido presentar los tradicionales “ao dai” de la corte imperial de Hue. El color azul simbolizaba la patria, la libertad y la paz, mientras que el rojo representaba el espíritu indomable y la sangre de los héroes nacionales vietnamitas. A través de esta actuación, la asociación espera dar a conocer no solo la belleza de los trajes tradicionales, sino también sus valores culturales e históricos.

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En el evento. (Fuente: VNA)

El festival incluyó además actividades gastronómicas, debates temáticos y encuentros entre asociaciones, que brindaron oportunidades para intercambiar experiencias en materia de educación, apoyo comunitario y actividades culturales.

Truong Hong Hai, presidente de la Asociación Vietnam-Laos-Camboya en Francia, señaló que el evento contribuyó a acercar a las cuatro comunidades y, de ese modo, fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo.

A través de los trajes tradicionales, la música y los intercambios, las asociaciones vietnamitas contribuyeron a enriquecer la vida multicultural de París, al tiempo que estrecharon los vínculos comunitarios y promovieron la identidad cultural de Vietnam entre los amigos internacionales./.

VNA
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