Cultura-Deporte

Diplomáticos extranjeros descubren la cultura del té de Thai Nguyen

Diplomáticos y representantes de organizaciones internacionales visitan Thai Nguyen para descubrir la cultura del té y las tradiciones vietnamitas, en el marco del 195.º aniversario de la provincia y del Festival Internacional del Té 2026.

La delegación participa en la recolección de té en la Cooperativa de Té y Turismo Comunitario Tien Yen. (Foto: thainguyen.gov.vn)
La delegación participa en la recolección de té en la Cooperativa de Té y Turismo Comunitario Tien Yen. (Foto: thainguyen.gov.vn)

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) – Embajadores, representantes de organizaciones internacionales y miembros del Cuerpo Diplomático en Hanoi participaron hoy en una visita a Thai Nguyen para conocer la cultura del té y las tradiciones locales, con motivo del 195.º aniversario de la fundación de la provincia y del Festival Internacional del Té 2026.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comité Popular provincial. Entre los participantes figuraron el embajador de Marruecos en Vietnam y jefe del Cuerpo Diplomático, Jamale Chouaibi, y su esposa, junto con representantes de diversas misiones diplomáticas y organizaciones internacionales.

La delegación viajó desde Hanoi a bordo del tren patrimonial «Regreso a la tierra del té» y fue recibida en la estación de Luu Xa por representantes de las autoridades provinciales.

Durante el trayecto, los invitados degustaron variedades de té y especialidades locales, disfrutaron de actuaciones tradicionales y conocieron productos del programa OCOP (Cada comuna, Un producto), así como el potencial turístico y las actividades del festival.

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La delegación descubren la cultura del té en la Cooperativa de Té y Turismo Comunitario Tien Yen. (Foto: thainguyen.gov.vn)


En la comuna de Tan Cuong, visitaron la Cooperativa de Té y Turismo Comunitario Tien Yen, donde participaron en la recolección y el tostado de hojas de té y conocieron el proceso de producción que da al té de esta zona su sabor característico. También descubrieron el modelo de turismo comunitario y disfrutaron de interpretaciones de flauta y de la danza Tac Xinh, propia de la etnia San Chay.

La delegación visitó asimismo el Museo de las Culturas de las Etnias de Vietnam, donde conoció las tradiciones de las 54 comunidades étnicas del país mediante exposiciones y experiencias culturales, como marionetas acuáticas, canto then y demostraciones de elaboración de arroz glutinoso de cinco colores.

Por la noche, los diplomáticos recorrieron la exposición de productos nacionales e internacionales del té y asistieron a la ceremonia conmemorativa del 195.º aniversario de Thai Nguyen y a la inauguración del Festival Internacional del Té 2026, en la plaza Vo Nguyen Giap.

En el marco del evento se anunció también la inclusión de los conocimientos sobre el cultivo y procesamiento del té de Thai Nguyen en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional.

El programa contribuye a promocionar la identidad cultural y la hospitalidad de Thai Nguyen, así como a ampliar la cooperación económica, cultural y turística mediante la diplomacia al servicio del desarrollo./.

VNA
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