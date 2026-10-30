Cine vietnamita busca conquistar el mercado internacional

Tokio (VNA) - En el marco del 39.º Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF 2026), la Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Cine de Vietnam (VFDA), en coordinación con la Embajada vietnamita en Japón, organizó el seminario “El cine vietnamita en una Asia conectada: Identidad cultural, creatividad y cooperación internacional”.



El encuentro abordó las perspectivas de desarrollo del cine vietnamita en el contexto de la integración internacional, con especial atención a la preservación de la identidad cultural, la innovación creativa y la cooperación en producción, promoción, conservación y distribución cinematográfica.



Al evento asistieron el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu; la presidenta de la VFDA, Ngo Phuong Lan; representantes de las autoridades de las localidades de Hai Phong y Quang Ninh, así como funcionarios japoneses, expertos y representantes de organizaciones cinematográficas internacionales.



En su intervención, Pham Quang Hieu afirmó que el cine puede aportar una dimensión cultural y humanística a la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón. Asimismo, destacó tres prioridades de cooperación: formación y desarrollo del talento, ampliación de los canales de acceso del público a las obras cinematográficas y conexión entre cineastas, empresas y autoridades locales para impulsar la industria y las coproducciones, así como proteger los derechos de propiedad intelectual.



El gobernador de la prefectura de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, mencionó la ópera “La princesa Anio”, que narra la historia de amor entre la princesa Anio y el comerciante japonés Araki Sotaro, acontecida hace unos 400 años en el puerto comercial de Hoi An. Presentada con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Japón, la obra demuestra cómo las historias históricas y los intercambios entre ambos pueblos pueden convertirse en fuente de inspiración para la creación artística.



Según Kuroiwa Yuji, los proyectos que combinan distintas disciplinas artísticas, incluida una adaptación cinematográfica en formato de musical, también ofrecen nuevas oportunidades para impulsar el intercambio cultural.



Por su parte, Ngo Phuong Lan señaló que el reto del cine vietnamita no consiste únicamente en alcanzar los estándares internacionales, sino también en preservar su identidad nacional y desarrollar historias capaces de conectar con el público mundial.



Los debates se centraron en dos orientaciones principales: promover las películas vietnamitas en el extranjero y mejorar las condiciones de producción cinematográfica en las localidades.



Los participantes destacaron la importancia de combinar la conservación del patrimonio cinematográfico con una mayor difusión internacional. En este sentido, el Archivo Cinematográfico de Fukuoka conserva 69 obras vietnamitas, mientras que el Festival de Cine Asiático de Da Nang (DANAFF) impulsa cuatro pilares: competición, patrimonio, formación y conexión industrial.



Como avance concreto, la distribuidora japonesa Sai Pro adquirió los derechos de distribución en Japón de la película “Dia dao: Mat troi trong bong toi” (Los túneles: el sol en la oscuridad), del director Bui Thac Chuyen, y propuso intercambios entre productores de ambos países.



Otra propuesta destacada fue el modelo “Dos localidades, un destino”, presentado por representantes de Hai Phong y Quang Ninh. La iniciativa busca combinar el patrimonio arquitectónico y el espacio portuario de Hai Phong con los reconocidos destinos de Ha Long, Cat Ba y Yen Tu, creando servicios logísticos compartidos para facilitar los rodajes y reducir costes.



La representante de la Comisión Cinematográfica de Japón (JFC), Ruriko Sekine, compartió la experiencia de una red de unas 400 entidades de apoyo a los rodajes, que contribuye tanto a generar ingresos locales como a desarrollar el turismo cinematográfico.



Tras el seminario, la VFDA y la Embajada de Vietnam organizaron el evento Vietnam Night (“Noche de Vietnam”), con presentaciones sobre el cine nacional y DANAFF.



De Busan a Tokio, estas actividades reflejan los esfuerzos de la VFDA por ampliar la presencia internacional del cine vietnamita, promover la imagen del país, atraer socios y fortalecer la cooperación con la industria cinematográfica mundial./.

VNA