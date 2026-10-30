Vietnam mejora puntuación en cumplimiento del Convenio de Ciudad del Cabo en sector de aviación

Hanoi (VNA) - Vietnam elevó a 67,5 su puntuación en el Índice de Cumplimiento del Convenio de Ciudad del Cabo (CTC Compliance Index), cinco puntos más que la calificación anterior de 62,5, según la actualización del Grupo de Trabajo de Aviación (AWG) del 27 de octubre.



Esta mejora refleja los esfuerzos del país por perfeccionar su marco jurídico, resolver obstáculos en la ejecución de los derechos de los acreedores sobre aeronaves y reforzar la coordinación entre los organismos competentes.



La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam informó el 29 de octubre que el país se encuentra actualmente en el grupo de cumplimiento de nivel medio. La evaluación reconoce los avances en la aplicación de los compromisos internacionales, aunque también señala cuestiones que todavía requieren atención.



En 2023, Vietnam fue incluido en la lista de seguimiento del AWG debido a dificultades relacionadas con la cancelación de la matrícula y la exportación de aeronaves mediante la Autorización Irrevocable para la Baja de Matrícula y la Exportación (IDERA).



Estas limitaciones provocaron que la puntuación de cumplimiento del país descendiera de 71,5 a 62,5 puntos.



Ante esta situación, la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam, en coordinación con el Ministerio de Construcción y otros organismos competentes, revisó y perfeccionó las disposiciones relativas al registro de aeronaves, las garantías internacionales sobre equipos aeronáuticos y los procedimientos de aplicación de la IDERA, de conformidad con el Convenio y el Protocolo de Ciudad del Cabo.



La promulgación de la Ley de Aviación Civil de Vietnam de 2025 y del Decreto No. 223/2026/ND-CP ha contribuido a consolidar las bases jurídicas y facilitar la resolución de los problemas surgidos durante su aplicación práctica.



Paralelamente, la Autoridad de Aviación Civil ha puesto en marcha procedimientos para cancelar la matrícula de aeronaves sobre la base de IDERA válidas, coordinar la tramitación de solicitudes de entrega y exportación de aeronaves, y certificar el cumplimiento de las normas de seguridad aérea dentro de sus competencias.



La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam también ha mantenido intercambios con el AWG, incorporado sus recomendaciones y coordinado con el Ministerio de Construcción el estudio de soluciones para superar las dificultades relacionadas con los procedimientos aduaneros, la documentación y los mecanismos de coordinación interinstitucional.



Según la clasificación actualizada el 27 de octubre de 2026, Vietnam obtuvo 67,5 puntos. En particular, el criterio relativo a la aplicación de la legislación recibió 4,5 de un máximo de 5 puntos, mientras que el correspondiente a los mecanismos de intercambio y diálogo con el AWG alcanzó la puntuación máxima.



Sin embargo, el criterio B se mantuvo en 2 de 5 puntos debido a cuestiones relacionadas con los precedentes judiciales y las prácticas de aplicación. Esto demuestra que Vietnam necesita seguir perfeccionando su normativa y mejorar la eficacia de su implementación, a fin de garantizar que los procedimientos de cancelación de matrícula, exportación de aeronaves y ejercicio de los derechos de los acreedores se apliquen de manera uniforme y oportuna.



En el próximo período, la Autoridad de Aviación Civil continuará coordinándose con los ministerios y sectores pertinentes para perfeccionar los procedimientos interinstitucionales, estudiar orientaciones sobre la aplicación del Convenio de Ciudad del Cabo en los procesos judiciales y en el ejercicio de los derechos de los acreedores, y reforzar los intercambios con el AWG para atender las recomendaciones pendientes./.

VNA