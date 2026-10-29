Regulan contratación de trabajadores vietnamitas por empleadores extranjeros

Hanoi (VNA) - Vietnam pondrá en vigor en noviembre de 2026 nuevas disposiciones sobre la contratación de trabajadores vietnamitas por empleadores extranjeros, las condiciones de seguridad para determinadas actividades comerciales, las sanciones administrativas, los vehículos oficiales y la educación.



En materia laboral, el Decreto No. 371/2026/ND-CP, que entrará en vigor el 15 de noviembre, establece que las organizaciones y los particulares extranjeros que necesiten contratar personal vietnamita deberán notificar al organismo competente los puestos vacantes y el número de trabajadores requeridos, además de publicar las ofertas en la Plataforma Nacional de Empleo (https://www.vieclam.gov.vn), otros portales legales o sus sitios web oficiales.



Los empleadores podrán contratar directamente o solicitar al organismo competente que seleccione y recomiende candidatos. Asimismo, deberán informar sobre la contratación en un plazo de 10 días hábiles desde la firma del contrato, indicando el nombre completo del trabajador, su número de identificación personal, el puesto y la fecha de inicio de sus funciones.



Otras disposiciones, que entrarán en vigor en distintas fechas de noviembre, establecen requisitos de seguridad y orden público para determinadas actividades comerciales y fijan multas por infracciones en el sector de la lotería de hasta 3.870 dólares para particulares y 7.730 dólares para organizaciones. También regulan las sanciones administrativas relacionadas con los datos y establecen en aproximadamente 36.735 dólares el precio máximo de los vehículos oficiales destinados a tareas generales.



En el ámbito educativo, las nuevas normas contemplan la universalización de la educación preescolar para niños de 5 a 6 años, la educación obligatoria y la alfabetización, junto con exenciones de matrícula y otras ayudas previstas por la legislación./.

VNA