Cultura-Deporte

Hoi An acogerá Festival internacional de farolillos y diversas actividades culturales de fin de año

Hoi An celebrará del 3 al 6 de diciembre el Festival Internacional de Farolillos, junto con exposiciones, espectáculos y actividades culturales en Da Nang.

De una artesanía tradicional vinculada al casco antiguo de Hoi An, los farolillos se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de este destino turístico. (Foto: VNA)
De una artesanía tradicional vinculada al casco antiguo de Hoi An, los farolillos se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de este destino turístico. (Foto: VNA)

Da Nang (VNA) - El Festival Internacional de Farolillos de Hoi An, bajo el lema “Hoi An: Colores del Patrimonio”, se celebrará en la ciudad antigua del 3 al 6 de diciembre, con actividades que se extenderán hasta principios de 2027, según informó el Centro de Promoción Turística de Da Nang.

El festival tendrá como escenarios la plaza del río Hoai, el jardín de esculturas An Hoi, las orillas del río Hoai y varias calles de la ciudad antigua. El evento busca preservar el arte tradicional de la elaboración de farolillos, promover el patrimonio cultural y ampliar los espacios dedicados a la creatividad artística en Hoi An.

Los visitantes podrán contemplar instalaciones artísticas de farolillos, participar en talleres de elaboración, visitar la exposición “Farolillos y el arte del renacer”, disfrutar del espectáculo “Colores del Patrimonio” y sumarse a las actividades de “Minh Dang Da Hanh”, que consisten en recorrer la ciudad por la noche con farolillos encendidos.

Del 20 de noviembre al 5 de diciembre, Hoi An también organizará diversas actividades para conmemorar el Día del Patrimonio Cultural de Vietnam.

El programa contempla un seminario nacional sobre Hoi An como antiguo puerto comercial y la región de Quang; exposiciones de imágenes y documentos sobre el patrimonio de Hoi An, inscripciones en caracteres Han-Nom y una muestra titulada “Espacio Antiguo”. Asimismo, se inaugurará un proyecto de restauración y mejora de la antigua prisión de Hoi An.

En el santuario de My Son, el programa artístico “Ecos de My Son” se celebrará los días 15 de noviembre y 12 de diciembre, con funciones a las 9:00 y 14:45 horas en los grupos de torres B y C. El espectáculo incluirá danzas tradicionales del pueblo Cham, actuaciones de canto y la danza colectiva “Ciet”.

El 16 de noviembre, la comuna de Tra Linh celebrará una ceremonia de culto al Dios de la Montaña, una tradición de la comunidad étnica Xo Dang. El acto permitirá mostrar sus costumbres y creencias ancestrales, acompañadas de interpretaciones de gongs y danzas folclóricas.

Del 18 al 24 de noviembre, diversos espacios culturales y comunitarios de la ciudad acogerán la “Semana Cultural de la Gran Unidad Nacional 2026”, bajo el lema “Esencia cultural: fortaleza de la gran unidad nacional”.

El 23 de noviembre se celebrará un programa artístico especial en el Palacio de Deportes de Tien Son.

Por su parte, el 26 de noviembre, la comuna de Kham Duc acogerá otro espectáculo dedicado a destacar la riqueza y diversidad cultural de las comunidades étnicas del oeste de la ciudad.

Del 4 al 6 de diciembre, Ariyana Da Nang organizará un mercado navideño con más de 80 puestos que ofrecerán artesanías, regalos, artículos decorativos y productos gastronómicos.

Las celebraciones de Año Nuevo se desarrollarán del 30 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027 en la calle peatonal Bach Dang, ambas orillas del Puente del Dragón y distintos puntos de Hoi An, Tam Ky y otras localidades.

Para la noche del 31 de diciembre están previstos eventos de cuenta regresiva en el Parque del Mar del Este (East Sea Park), la plaza Tam Thanh y la plaza Tay Giang. Asimismo, el concierto de Da Nang se celebrará el 1 de enero de 2027 en el Museo de Da Nang.

El Centro de Promoción Turística de Da Nang señaló que la integración de actividades culturales, patrimoniales y artísticas con información sobre vuelos y condiciones meteorológicas, junto con promociones en distintos servicios, ayudará a los visitantes a elegir las fechas y los destinos de su viaje. De este modo, podrán organizar sus itinerarios de fin de año con mayor facilidad y comodidad./.

VNA
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