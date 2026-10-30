Economía

Vietnam aspira a récord de 12 mil millones de USD en exportaciones de productos acuícolas

El aumento de la demanda de consumo durante la temporada alta de festividades de fin de año y las señales positivas procedentes de algunos mercados clave están abriendo oportunidades para acelerar las exportaciones de productos acuícolas vietnamitas en los últimos meses de 2026.

Procesamiento de productos de pescado Duc (sillaginidae) para su exportación al mercado japonés en la empresa Tu Hai, distrito de Phuoc Thang. (Foto: VNA)
Procesamiento de productos de pescado Duc (sillaginidae) para su exportación al mercado japonés en la empresa Tu Hai, distrito de Phuoc Thang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El aumento de la demanda de consumo durante la temporada alta de festividades de fin de año y las señales positivas procedentes de algunos mercados clave están abriendo oportunidades para acelerar las exportaciones de productos acuícolas vietnamitas en los últimos meses de 2026.

Estas perspectivas sientan las bases para que el sector aspire a alcanzar un récord de 12 mil millones de dólares en concepto de exportaciones, pese a las fuertes presiones derivadas de la competencia en precios, las exigencias de trazabilidad del origen y los costes de cumplimiento normativo.

Mantener el ritmo de crecimiento

Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en los primeros nueve meses de 2026, la producción pesquera y acuícola totalizó 7,89 millones de toneladas, equivalente al 78,1% del plan anual y un aumento del 3,9% respecto al mismo período del año anterior.

La acuicultura continuó siendo el principal motor de crecimiento, con una producción de 4,86 millones de toneladas.

Para el 15 de octubre, el valor de las exportaciones de productos acuícolas alcanzó los 9,7 mil millones de dólares. El camarón y el pescado Tra (pangasius) continuaron contribuyendo de manera significativa a los resultados generales del sector.

La experta en mercados de la Asociación de Productores y Exportadores de Productos Acuáticos de Vietnam (VASEP), Phung Thi Kim Thu, señaló que si bien las exportaciones mantienen su crecimiento gracias a la demanda de China y de algunos mercados miembros del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el ritmo se ralentizó en septiembre debido a la caída de los envíos de camarón a Estados Unidos.

Las presiones arancelarias, la competencia internacional y las dificultades en el suministro de materias primas plantean numerosos desafíos para las empresas en los últimos meses del año, explicó.

El sector del pangasius registró resultados positivos en septiembre, con exportaciones por valor de unos 214 millones de dólares, un aumento del 18,6%. Por su parte, en los primeros nueve meses del año, las exportaciones de pescado Tra llegaron a 1,74 mil millones de dólares, un incremento interanual de 10,7%.

La subsecretaria general de VASEP, Le Hang, informó que la escasez de oferta de algunas especies de pescado blanco de captura está generando oportunidades adicionales para el pangasius vietnamita.

Acelerar las actividades en los últimos meses del año

Los últimos meses del año suelen ser un período en el que los importadores intensifican sus compras de productos acuáticos para atender la demanda durante la temporada festiva, las vacaciones y la demanda de los consumidores durante el Tet (Año Nuevo Lunar).

De acuerdo con Tran Gia Long, subjefe del Departamento de Planificación y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, para contribuir a alcanzar y superar la meta de 74 mil millones de dólares en exportaciones agroforestales y acuícolas en 2026, la acuicultura deberá mantener un valor mensual de exportación de alrededor de mil millones de dólares durante los últimos meses del año. En este contexto, se espera que el camarón siga siendo uno de los principales productos exportadores.

Con el fin de hacer realidad este objetivo, ese ramo debe seguir consolidando el suministro de materias primas de forma estable, así como mejorar la calidad y la eficiencia de la producción, entre otros aspectos.

Asimismo, fortalecer los vínculos entre los acuicultores, los pescadores y las empresas procesadoras y exportadoras de productos acuáticos permitirá planificar mejor las compras, limitar las fluctuaciones de la oferta y mejorar la capacidad de atender los pedidos.

Las empresas también necesitarán gestionar con flexibilidad la producción, adaptar la estructura de sus rubros y seleccionar los mercados de destino, además de controlar los costes para mantener su competitividad./.

VNA
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